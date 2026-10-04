https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/turkiye-sampiyonu-13-yasindaki-guresci-yusuf-taha-turp-hayatini-kaybetti-1109285041.html
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak genç sporcu için taziye mesajı... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T23:55+0300
2026-10-04T23:55+0300
2026-10-04T23:56+0300
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Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.Akgül, mesajında "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.Bakan Bak'tan taziye mesajıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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bursa, güreş, taha akgül
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
23:55 04.10.2026 (güncellendi: 23:56 04.10.2026)
Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak genç sporcu için taziye mesajı yayınladı.
Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Akgül, mesajında "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.
Bakan Bak'tan taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.