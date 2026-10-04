https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/turkiye-sampiyonu-13-yasindaki-guresci-yusuf-taha-turp-hayatini-kaybetti-1109285041.html

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak genç sporcu için taziye mesajı... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T23:55+0300

2026-10-04T23:55+0300

2026-10-04T23:56+0300

spor

bursa

güreş

taha akgül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088032653_0:33:2501:1440_1920x0_80_0_0_a40798fa56bf8e9e91872dd72f0ece05.jpg

Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.Akgül, mesajında "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.Bakan Bak'tan taziye mesajıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/besiktasta-serdal-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1109283335.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, güreş, taha akgül