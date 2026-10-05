Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı

“Dün konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda, merak etmeyin. Sevgiler.”