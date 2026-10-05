https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merve-ozbey-merdivenden-dustu-hastaneye-kaldirildi-1109296256.html
Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da sahne alan Merve Özbey, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenden düşen ünlü şarkıcıya ilk müdahale Afyonkarahisar'da... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:32+0300
2026-10-05T12:32+0300
2026-10-05T12:32+0300
yaşam
merve özbey
kırık
kaza
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ndeki konserinde verilen arada merdivcenden düştü.Merdivenden düştüYaşanan kazanın ardından Merve Özbey’e olay yerinde bulunan ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken, kendisinden açıklama geldi.
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merve özbey, kırık, kaza
Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da sahne alan Merve Özbey, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenden düşen ünlü şarkıcıya ilk müdahale Afyonkarahisar'da yapılırken, Özbey sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ndeki konserinde verilen arada merdivcenden düştü.
Yaşanan kazanın ardından Merve Özbey’e olay yerinde bulunan ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken, kendisinden açıklama geldi.
“Dün konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda, merak etmeyin. Sevgiler.”