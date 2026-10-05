Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merve-ozbey-merdivenden-dustu-hastaneye-kaldirildi-1109296256.html
Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da sahne alan Merve Özbey, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenden düşen ünlü şarkıcıya ilk müdahale Afyonkarahisar'da... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:32+0300
2026-10-05T12:32+0300
yaşam
merve özbey
kırık
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109296087_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_8966f1db5da0beb6a7062a648c5a5e47.png
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ndeki konserinde verilen arada merdivcenden düştü.Merdivenden düştüYaşanan kazanın ardından Merve Özbey’e olay yerinde bulunan ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken, kendisinden açıklama geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sebnem-bozoklu-bir-yilda-20-kilo-verdi-sirrini-anlatti-1109295479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109296087_32:0:661:472_1920x0_80_0_0_a00a89b6771bef95d2051081a3d71f82.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merve özbey, kırık, kaza
merve özbey, kırık, kaza

Merve Özbey merdivenden düştü: Hastaneye kaldırıldı

12:32 05.10.2026
Merve Özbey
Merve Özbey - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
Abone ol
Afyonkarahisar'da sahne alan Merve Özbey, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenden düşen ünlü şarkıcıya ilk müdahale Afyonkarahisar'da yapılırken, Özbey sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ndeki konserinde verilen arada merdivcenden düştü.

Merdivenden düştü

Yaşanan kazanın ardından Merve Özbey’e olay yerinde bulunan ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken, kendisinden açıklama geldi.
“Dün konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda, merak etmeyin. Sevgiler.”
Şebnem Bozoklu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
SAĞLIK
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала