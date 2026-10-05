https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bakan-fidan-ve-guler-riyadda-mekke-ortak-savunma-anlasmasinin-komite-toplantisi-yapildi-1109308030.html
Bakan Fidan ve Güler Riyad'da: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı yapıldı
Bakan Fidan ve Güler Riyad'da: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.
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hakan fidan, suudi arabistan, riyad, milli savunma bakanı, yaşar güler
hakan fidan, suudi arabistan, riyad, milli savunma bakanı, yaşar güler
Bakan Fidan ve Güler Riyad'da: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı yapıldı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.