https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-ittifaki-riyadda-toplaniyor-masada-onemli-basliklar-var-1109287657.html

Mekke İttifakı Riyad'da toplanıyor: Masada önemli başlıklar var

Mekke İttifakı Riyad'da toplanıyor: Masada önemli başlıklar var

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Ortak Savunma İttifakı bugün Riyad'da ikinci kez toplanıyor. Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Selçuk... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T08:46+0300

2026-10-05T08:46+0300

2026-10-05T08:46+0300

savunma

milli savunma bakanı

dışişleri bakanlığı

pakistan

suudi arabistan

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yaşar güler

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı kritik bir toplantı için bugün yeniden bir araya geliyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı, 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek.Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı, toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile ittifakın kurumsallaşma çalışmalarında gelinen aşamanın ele alınacağını açıkladı.Mekke İttifakı'nda yeni aşamaRiyad toplantısının ana gündemlerinden birini, henüz iki ay önce kurulan ittifakın kalıcı bir güvenlik mekanizmasına dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalar oluşturacak.Diplomatik kaynaklara göre Fidan'ın toplantıda kurumsallaşma süreci ve bundan sonra atılması planlanan adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktarması bekleniyor. Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit eden gelişmeler de görüşmelerin önemli başlıklarından biri olacak.Fidan'ın ayrıca üç ülkenin müşterek güvenliğini ilgilendiren bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi ve ittifak çalışmalarında kısa sürede kaydedilen ilerlemenin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.Husiler ve bölgesel saldırılar gündemdeToplantıda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre Fidan'ın bu saldırılar karşısında Türkiye'nin Suudi Arabistan'la dayanışmasını yeniden vurgulaması planlanıyor.Fidan'ın ayrıca kutsal mekânları hedef alan provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtmesi ve ittifakın mevcut tehditlere ortak yanıt verme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizleri önlemedeki rolüne dikkat çekmesi bekleniyor.Türkiye'nin toplantıda bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, gerilimi daha da artırabilecek adımlardan kaçınılması ve uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiği yönündeki tutumunu da yinelemesi öngörülüyor.Üç ülkeden birine saldırı hepsine yapılmış sayılıyorMekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı.Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise kolektif savunma mekanizması. Resmi açıklamaya göre üç ülkeden herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına karşı yapılmış kabul edilecek.Anlaşma aynı zamanda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında askeri iş birliğinin, ortak caydırıcılığın, savunma sanayii projelerinin ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini öngörüyor. Ankara, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguluyor.İlk toplantı İstanbul'da yapılmıştıAnlaşmanın uygulanmasına yön vermek amacıyla üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının yer aldığı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi oluşturuldu.Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi o toplantıda da Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.İstanbul toplantısında ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik adımlar ele alınırken, faaliyetleri desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulması kararlaştırıldı. İlk aşamada sekretaryaya üç yıl süreyle Pakistan'ın başkanlık etmesi üzerinde mutabakata varıldı.Savunma diplomasisi eylülde de devam ettiÜç ülke arasındaki diplomatik ve askeri temaslar İstanbul toplantısının ardından da sürdü.Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve üç ülkenin ortak güvenliğini ilgilendiren başlıklar değerlendirildi.Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da görüşerek savunma alanındaki iş birliğini ele aldı.Gözler Riyad'dan çıkacak kararlardaBugünkü toplantı, 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşmanın ardından oluşturulan mekanizmanın ikinci üst düzey komite toplantısı olması nedeniyle önem taşıyor.İstanbul'daki ilk toplantıda ağırlıklı olarak ittifakın kurumsal temelleri oluşturulurken, Riyad'da hem bu çalışmaların geldiği noktanın hem de hızla değişen Orta Doğu güvenlik ortamının masaya yatırılması bekleniyor.Toplantıdan çıkacak mesajlar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kolektif savunma mekanizmasını uygulamada nasıl şekillendireceğine ve üçlü ittifakın bundan sonraki yol haritasına ilişkin yeni ipuçları verebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/altin-haftaya-yukselisle-basladi-gozler-uc-kritik-gelismede-1109286555.html

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milli savunma bakanı, dışişleri bakanlığı, pakistan, suudi arabistan, hakan fidan, yaşar güler, muhammed bin selman, husiler, türkiye, mekke, mekke ortak savunma anlaşması