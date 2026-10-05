https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/altin-haftaya-yukselisle-basladi-gozler-uc-kritik-gelismede-1109286555.html

Altın haftaya yükselişle başladı: Gözler üç kritik gelişmede

Altın haftaya yükselişle başladı: Gözler üç kritik gelişmede

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları iki haftalık satışın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Zayıf ABD istihdam verileri Fed'in ekim ayındaki faiz artışı beklentisini... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T07:48+0300

2026-10-05T07:48+0300

2026-10-05T07:48+0300

ekonomi̇

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christopher waller

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Altın fiyatları, iki haftadır devam eden satış baskısının ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons altın, 5 Ekim sabahında yüzde 0,4 civarında yükselerek 4 bin 158 dolar çevresinde işlem gördü.Ancak piyasadaki asıl değişim altının fiyatından çok ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz beklentilerinde yaşandı. Geçen hafta değerli metali baskılayan yeni faiz artışı senaryosu, cuma günü açıklanan zayıf ABD istihdam verilerinin ardından önemli ölçüde geriledi.Zayıf istihdam verisi Fed beklentisini değiştirdiABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken temmuz ve ağustos aylarına ilişkin istihdam rakamları toplam 60 bin kişi aşağı yönlü revize edildi.İşgücü piyasasındaki zayıflama, Fed'in ekonomiyi soğutmak amacıyla yeniden faiz artırmakta ne kadar hızlı davranacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.Piyasa fiyatlamalarında Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faiz artışına gitme ihtimali, geçen haftaki yüzde 64 seviyesinden yaklaşık yüzde 22'ye kadar geriledi.Altının üzerindeki önemli baskılardan biri hafiflediFaiz artışı ihtimalindeki hızlı düşüş, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki kısa vadeli baskının bir bölümünü ortadan kaldırdı.Ancak Fed kaynaklı risk tamamen sona ermiş değil. Aralık ayına ilişkin piyasa fiyatlamaları yeni bir faiz artışı ihtimalinin hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.Üstelik altının karşısındaki tek baskı Fed değil. ABD doları güçlü seyrini korurken uzun vadeli ABD tahvil getirileri de yüksek seviyelerde bulunuyor.Tahvil getirilerinin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırıyor. Bu nedenle altında daha kalıcı bir yükseliş için Fed beklentilerindeki değişimin yanı sıra dolar ve tahvil piyasasındaki baskının da hafiflemesi önem taşıyor.Altın için ilk kritik saat bugün 17.00Yeni haftanın altın açısından ilk önemli verisi bugün TSİ 17.00'de gelecek.ABD'de eylül ayına ilişkin ISM hizmet sektörü PMI verisi açıklanacak. Piyasalar özellikle hizmet sektöründeki fiyat baskıları ile istihdam göstergelerini yakından takip edecek.Beklentilerin üzerinde güçlü bir ekonomik aktivite ve yüksek fiyat baskısına işaret eden veriler, Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebilir. Daha zayıf bir görünüm ise cuma günkü istihdam verilerinin ardından oluşan yeni Fed fiyatlamasını destekleyebilir.İkinci kritik gelişme Fed tutanaklarıAltın yatırımcılarının takvimindeki ikinci önemli gelişme 7 Ekim Çarşamba günü yaşanacak.Fed, eylül ayındaki para politikası toplantısının tutanaklarını TSİ 21.00'de yayımlayacak.Fed söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı. Tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyon, işgücü piyasası ve olası yeni faiz artışlarına ilişkin değerlendirmeleri aranacak.Özellikle kurul içerisindeki görüş ayrılıklarının büyüklüğü ve üyelerin ek faiz artışına ne kadar yakın olduğu, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.Üçüncü kritik gelişme İstanbul'daHaftanın Türkiye açısından en dikkat çekici gelişmesi ise 8 Ekim Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek.Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30'da TCMB İstanbul Ekonomi Forumu'nda ekonomik görünüme ilişkin konuşacak.Waller'ın mesajları, ABD istihdam verilerinin ardından Fed beklentilerinin hızla değiştiği ve ekim toplantısına yalnızca birkaç hafta kaldığı bir dönemde gelecek.Bu nedenle konuşmada özellikle enflasyon, istihdam piyasası ve faizlerin seyri hakkında verilecek mesajlar küresel piyasalarda yakından takip edilecek.Altında 4 bin 200 dolar kritik eşikTeknik görünümde ise ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor.Geçen hafta 4 bin 100-4 bin 135 dolar bölgesinde alımların güçlendiği görülürken, 4 bin 200 dolar çevresindeki yükseliş denemeleri satış baskısıyla karşılaştı.Bu nedenle 4 bin 200 doların yeniden aşılması kısa vadeli toparlanmanın güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olabilir.Tersi senaryoda 4 bin 100 dolar bölgesinin aşağı yönlü kırılması, piyasanın dikkatini yeniden psikolojik açıdan önemli 4 bin dolar seviyesine çevirebilir.Gram altında iki farklı dinamik devredeTürkiye'deki yatırımcı açısından altın fiyatlamasında ikinci bir değişken daha bulunuyor: dolar/TL kuru.Ons altındaki toparlanma gram altını yukarı yönlü desteklerken, kurun 49 liranın üzerindeki seyri TL cinsinden altın fiyatlarının yüksek kalmasına katkıda bulunuyor.Dolayısıyla yeni haftada gram altının yönünü yalnızca ons altındaki hareket belirlemeyecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD doları ve tahvil getirilerinin yanı sıra dolar/TL'deki seyir de Türkiye'deki fiyatlamanın temel belirleyicileri arasında olacak.Önümüzdeki dört günlük takvim bu nedenle altın piyasası açısından kritik önem taşıyor. ISM hizmet verisi, Fed tutanakları ve Christopher Waller'ın İstanbul'daki konuşması, değerli metalde iki haftalık satışın ardından başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin yeni sinyaller verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/enflasyon-bugun-belli-oluyor-piyasalarin-gozu-bu-rakamda-1109285864.html

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