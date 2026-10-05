https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fsb-rusyada-savunma-sanayii-fabrikasina-yonelik-sabotaj-girisimi-engellendi-1109297582.html

FSB: Rusya’da savunma sanayii fabrikasına yönelik sabotaj girişimi engellendi

FSB: Rusya’da savunma sanayii fabrikasına yönelik sabotaj girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:11+0300

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FSB tarafından yayımlanan videoya göre, Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşı, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii fabrikasında sabotaj hazırlığı yaptığını söyledi.Gözaltı sırasında kendisine neden yakalandığını bilip bilmediği soruldu. Gözaltına alınan kişi, "SBU için çalıştım. Fabrikada sabotaj hazırlığı yapıyordum" yanıtını verdi.Şüpheli, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden kendi inisiyatifiyle bir SBU mensubuyla iletişime geçtiğini, bir görevi başarıyla tamamlamasının ardından sorumlusunun banka kartlarına para gönderdiğini anlattı.Söz konusu kişi, "Bunun ardından sorumlunun talimatıyla Perm Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerinden birinde işe girdim" dedi. Daha sonra para karşılığında fabrikaya ilişkin bilgi vermesinin planlandığı anlatan şüpheli, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca fabrikanın bilgi sistemine erişim sağlandığı da kaydedildi. Şüpheli, sorumlusunun kendisine, "fabrikadaki tüm tesislere yönelik ek keşfin nihai amacının, burada el yapımı patlayıcı düzenekler kullanılarak sabotaj hazırlanması ve gerçekleştirilmesi olacağını" bildirdiğini söyledi.Sorumlunun, operasyonun ardından kendisine para ödülü vermeyi, Ukrayna'ya güvenli çıkışını organize etmeyi ve Avrupa ülkelerinden birinde barınmasını sağlamayı vaat ettiğini de belirtti.

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), telegram, sbu, sabotaj, saldırı girişimi