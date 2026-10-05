https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fsb-rusyada-savunma-sanayii-fabrikasina-yonelik-sabotaj-girisimi-engellendi-1109297582.html
FSB: Rusya’da savunma sanayii fabrikasına yönelik sabotaj girişimi engellendi
FSB: Rusya’da savunma sanayii fabrikasına yönelik sabotaj girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:11+0300
2026-10-05T13:11+0300
2026-10-05T13:13+0300
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FSB tarafından yayımlanan videoya göre, Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşı, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii fabrikasında sabotaj hazırlığı yaptığını söyledi.Gözaltı sırasında kendisine neden yakalandığını bilip bilmediği soruldu. Gözaltına alınan kişi, "SBU için çalıştım. Fabrikada sabotaj hazırlığı yapıyordum" yanıtını verdi.Şüpheli, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden kendi inisiyatifiyle bir SBU mensubuyla iletişime geçtiğini, bir görevi başarıyla tamamlamasının ardından sorumlusunun banka kartlarına para gönderdiğini anlattı.Söz konusu kişi, "Bunun ardından sorumlunun talimatıyla Perm Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerinden birinde işe girdim" dedi. Daha sonra para karşılığında fabrikaya ilişkin bilgi vermesinin planlandığı anlatan şüpheli, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca fabrikanın bilgi sistemine erişim sağlandığı da kaydedildi. Şüpheli, sorumlusunun kendisine, "fabrikadaki tüm tesislere yönelik ek keşfin nihai amacının, burada el yapımı patlayıcı düzenekler kullanılarak sabotaj hazırlanması ve gerçekleştirilmesi olacağını" bildirdiğini söyledi.Sorumlunun, operasyonun ardından kendisine para ödülü vermeyi, Ukrayna'ya güvenli çıkışını organize etmeyi ve Avrupa ülkelerinden birinde barınmasını sağlamayı vaat ettiğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi--1109297073.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), telegram, sbu, sabotaj, saldırı girişimi
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), telegram, sbu, sabotaj, saldırı girişimi
FSB: Rusya’da savunma sanayii fabrikasına yönelik sabotaj girişimi engellendi
13:11 05.10.2026 (güncellendi: 13:13 05.10.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii fabrikasında sabotaj hazırlığı yaptığını itiraf ettiğini belirtti.
FSB tarafından yayımlanan videoya göre, Perm Bölgesi'nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşı, Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla bir savunma sanayii fabrikasında sabotaj hazırlığı yaptığını söyledi.
Gözaltı sırasında kendisine neden yakalandığını bilip bilmediği soruldu. Gözaltına alınan kişi, "SBU için çalıştım. Fabrikada sabotaj hazırlığı yapıyordum" yanıtını verdi.
Şüpheli, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden kendi inisiyatifiyle bir SBU mensubuyla iletişime geçtiğini, bir görevi başarıyla tamamlamasının ardından sorumlusunun banka kartlarına para gönderdiğini anlattı.
Söz konusu kişi, "Bunun ardından sorumlunun talimatıyla Perm Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerinden birinde işe girdim" dedi. Daha sonra para karşılığında fabrikaya ilişkin bilgi vermesinin planlandığı anlatan şüpheli, şu ifadeleri kullandı:
"SBU mensubunun talimatıyla işletme çalışanlarının kişisel telefon numaraları ve kimlik bilgileri tespit edilip iletildi. Fabrikanın 11 atölyesinin, şemaların, çizimlerin ve üretilen askeri nitelikli ürünlerin parçalarının, ayrıca trafo merkezi ile gaz dağıtım ekipmanlarının fotoğraf ve video çekimi yapıldı."
Ayrıca fabrikanın bilgi sistemine erişim sağlandığı da kaydedildi. Şüpheli, sorumlusunun kendisine, "fabrikadaki tüm tesislere yönelik ek keşfin nihai amacının, burada el yapımı patlayıcı düzenekler kullanılarak sabotaj hazırlanması ve gerçekleştirilmesi olacağını" bildirdiğini söyledi.
Sorumlunun, operasyonun ardından kendisine para ödülü vermeyi, Ukrayna'ya güvenli çıkışını organize etmeyi ve Avrupa ülkelerinden birinde barınmasını sağlamayı vaat ettiğini de belirtti.