https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kusadasinda-carsida-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1109293244.html

Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı

Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı

Sputnik Türkiye

Kuşadası'nda bir dükkanda çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:55+0300

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Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.Bir çok dükkana sıçradıKuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/italyada-kamp-alaninda-yangin-12si-agir-24-yarali-1109273879.html

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