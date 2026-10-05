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Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı
Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'nda bir dükkanda çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.Bir çok dükkana sıçradıKuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/italyada-kamp-alaninda-yangin-12si-agir-24-yarali-1109273879.html
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yangın, kuşadası
yangın, kuşadası

Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı

10:55 05.10.2026 (güncellendi: 11:02 05.10.2026)
© Aydın İtfaiyesiKuşadası
Kuşadası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Aydın İtfaiyesi
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Kuşadası'nda bir dükkanda çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.

Bir çok dükkana sıçradı

Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
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