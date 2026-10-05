https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kusadasinda-carsida-korkutan-yangin-mudahale-suruyor-1109293244.html
Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı
Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'nda bir dükkanda çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T10:55+0300
2026-10-05T10:55+0300
2026-10-05T11:02+0300
türki̇ye
yangın
kuşadası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109293088_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1dab0f5a8bd62b9716043f7a12036c69.jpg
Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.Bir çok dükkana sıçradıKuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/italyada-kamp-alaninda-yangin-12si-agir-24-yarali-1109273879.html
türki̇ye
kuşadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109293088_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_645f31a5364e58be91c766ceb3243536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, kuşadası
Kuşadası'nda çarşıda korkutan yangın: Hızla büyüdü, birçok dükkana sıçradı
10:55 05.10.2026 (güncellendi: 11:02 05.10.2026)
Kuşadası'nda bir dükkanda çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Kuşadası'nda Aykuştur Pazarı'nda bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.
Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Aykuştur Pazarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gıda, giyim ve hediyelik eşya dükkanlarında etkili olan yangını söndürme çalışmaları yürütüyor.