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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/italyada-kamp-alaninda-yangin-12si-agir-24-yarali-1109273879.html
İtalya'da kamp alanında yangın: 12'si ağır 24 yaralı
İtalya'da kamp alanında yangın: 12'si ağır 24 yaralı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında çıkan yangında 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
2026-10-04T12:10+0300
2026-10-04T13:22+0300
dünya
i̇talya
yangın
kamp
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Veneto Bölge Meclisi Başkanı Luca Zaia, sosyal medya hesabından yangına ilişkin görüntüleri paylaştığı iletisinde, şu ifadeleri kullandı:İtalyan basınında yangınla ilgili haberlerde, yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Söndürme çalışmalarına LPG tüpleri engeliYangın söndürme çalışmalarının, çevrede bulunan LPG dolu tüpler sebebiyle güçlükle ilerlediği ve tüplerden birinin patladığı belirtildi.Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/balikesirde-tup-patlamasi-7-yarali-1109272275.html
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i̇talya, yangın, kamp
i̇talya, yangın, kamp

İtalya'da kamp alanında yangın: 12'si ağır 24 yaralı

12:10 04.10.2026 (güncellendi: 13:22 04.10.2026)
İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında yangın
 İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında çıkan yangında 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Veneto Bölge Meclisi Başkanı Luca Zaia, sosyal medya hesabından yangına ilişkin görüntüleri paylaştığı iletisinde, şu ifadeleri kullandı:
"Bella Italia di Peschiera del Garda kamp alanında yangın çıktı. Sabah erken saatlerde çıkan yangın nedeniyle 06.00 sularında alarm verildi. İtfaiye, 112 ve kurtarma ekipleri acil duruma müdahale ve yangından etkilenenler için olay yerinde. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, acil servise kaldırıldı."
İtalyan basınında yangınla ilgili haberlerde, yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Söndürme çalışmalarına LPG tüpleri engeli

Yangın söndürme çalışmalarının, çevrede bulunan LPG dolu tüpler sebebiyle güçlükle ilerlediği ve tüplerden birinin patladığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
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Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı
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