https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yuruyusle-bagirsaklarin-iliskisi-20-dakikada-bagirsak-hareketleri-2-katina-cikiyor-1109299705.html

Yürüyüşle bağırsakların ilişkisi: 20 dakikada bağırsak hareketleri 2 katına çıkıyor

Yürüyüşle bağırsakların ilişkisi: 20 dakikada bağırsak hareketleri 2 katına çıkıyor

Sputnik Türkiye

Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, 20 dakikalık hafif bir yürüyüşün bağırsak hareketlerini artırabildiğini ortaya koydu. Etkinin yürüyüşün sona... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T14:11+0300

2026-10-05T14:11+0300

2026-10-05T14:11+0300

sağlik

bağırsak

yürüyüş

sindirim sistemi

kabız

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Yürüyüşün kabızlığa yardımcı olabileceği uzun süredir biliniyor. Ancak hareket etmeye başladıktan sonra bağırsakların ne kadar hızlı tepki verdiği ve bu etkinin nasıl ortaya çıktığı konusunda daha az bilgi bulunuyor. Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları da yürüyüşün bağırsaklar üzerindeki kısa süreli etkisini doğrudan ölçmek için bir çalışma gerçekleştirdi.Araştırmaya 21 sağlıklı genç yetişkin katıldı. Katılımcılar önce dinlenirken bağırsak sesleri kaydedildi, ardından kendi seçtikleri rahat bir tempoda 20 dakika boyunca yürüdü.Araştırmacılar yürüyüşün ardından 15 dakika boyunca farklı zamanlarda ölçümleri tekrarladı. Bağırsaklarda gaz ve sıvının hareketi sırasında ortaya çıkan sesler, bağırsak hareketliliğinin göstergesi olarak kullanıldı.Bağırsaklar 1-2 dakika içinde harekete geçtiSonuçlar etkinin oldukça hızlı ortaya çıktığını gösterdi. Yürüyüşün sona ermesinden yalnızca 1-2 dakika sonra, bağırsak hareketliliğini değerlendirmek için kullanılan üç ölçümün tamamında belirgin artış görüldü.Bağırsak seslerinin şiddeti neredeyse iki katına çıktı. Aynı zamanda bağırsak seslerinin duyulduğu süre ve bir dakika içinde kaydedilen bağırsak sesi sayısı da arttı.Ancak bu artış uzun süre devam etmedi. Etki 2-3 dakika içerisinde azalmaya başladı. Araştırmacılar açısından önemli olan nokta ise hafif bir fiziksel aktivitenin bile sindirim sisteminde bu kadar kısa sürede ölçülebilir bir değişiklik oluşturabilmesi oldu.Yürüyüş bağırsakları neden harekete geçiriyor?Araştırmacılar bunun arkasında iki olası mekanizma üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, yürüyüş sırasında otonom sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler. Otonom sinir sistemi, bağırsakların çalışması dahil vücudun istemsiz gerçekleşen birçok işlevini düzenliyor.İkinci olasılık ise yürürken vücutta meydana gelen doğal hareket ve sarsıntıların bağırsakları uyaran refleksleri tetiklemesi. Başka bir ifadeyle, yürüyüş yalnızca genel sağlık üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmıyor; hareketin kendisi bağırsakları kısa süreli olarak daha aktif hale getiriyor olabilir.Çalışma, bu mekanizmaların hangisinin etkili olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor. Ancak 20 dakikalık yürüyüşün hemen ardından bağırsak hareketliliğinin arttığını doğrudan ölçmesi, yürüyüşün kabızlık yaşayan kişilere neden sıklıkla önerildiğinin anlaşılmasına katkı sağlıyor.Araştırmacılar ayrıca çalışmada kullanılan bağırsak sesi ölçümünün, sindirim sistemi hareketlerini vücuda müdahale etmeden takip etmek için gelecekte başka araştırmalarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/uzmanindan-saglikli-yasama-recetesi-gunde-sadece-3-dakika-ayirarak-olum-riskinizi-nasil-1109222813.html

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bağırsak, yürüyüş, sindirim sistemi, kabız