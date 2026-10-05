https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kongo-nehrinde-iki-tekne-carpisti-30-olu-onlarca-kisi-kayip-1109305452.html

Kongo Nehri'nde iki tekne çarpıştı: 30 ölü, onlarca kişi kayıp

Kongo Nehri'nde iki tekne çarpıştı: 30 ölü, onlarca kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kongo Nehri'nde iki ahşap teknenin gece saatlerinde çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişiden haber... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:05+0300

2026-10-05T18:05+0300

2026-10-05T18:05+0300

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını açıkladı.Mputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Mputu, gece saatlerindeki tekne seferlerinin geçmişte çok sayıda kazaya yol açtığını hatırlattı.Teknelerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Ubangi'den başkent Kinşasa'ya, diğerinin ise Kinşasa'dan Lukolela'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.Kasai eyaletinde temmuzda sınavlarından dönen öğrencileri taşıyan ahşap teknenin, Sankuru ve Kasai nehirlerinin birleştiği bölgede batması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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demokratik kongo cumhuriyeti, tekne, can kaybı, boğulma, arama