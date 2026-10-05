https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kedisi-daha-fazla-olan-ulkelerde-mutluluk-duzeyi-de-yuksek-cikti-1109306115.html
Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı
Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde insanların bildirdiği mutluluk düzeyi de daha yüksek.
2026-10-05T18:30+0300
2026-10-05T18:30+0300
2026-10-05T18:30+0300
yaşam
kedi
dünya
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Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, 93 ülkeden elde edilen veriler üzerinden kedi nüfusu, ekonomik koşullar, mutluluk düzeyi ve kedilerle ilişkilendirilenPLOS One dergisinde yayımlanan araştırmada, 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının arttığı ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin de yükseldiği belirlendi.Krams, söz konusu ilişkinin "oldukça güçlü" olduğunu ve farklı değişkenler hesaba katıldığında da kedi yoğunluğu ile ulusal mutluluk arasındaki pozitif ilişkinin devam ettiğini belirtti.Kediler yalnızlığı azaltıyor olabilirAraştırmacılar, bu ilişkinin olası açıklamalarından birinin kedilerin insanlara sağladığı sosyal ve duygusal destek olduğunu düşünüyor. Daha önceki araştırmaların evcil hayvanların yalnızlığı azaltabildiğini, arkadaşlık sağlayabildiğini, stresi düşürebildiğini ve ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koyduğu belirtildi.Krams, "İnsanların evcil hayvan beslemelerine olanak sağlayan kaynaklara ve yaşam koşullarına sahip olduğu toplumlar, zaten daha yüksek refahla ilişkili özelliklere sahip olabilir" ifadelerini kullandı.Kedi sayısı arttıkça parazit oranı neden düşüyor?Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise kedi sayısı ile ‘Toxoplasma gondii’ arasındaki ilişki oldu.Araştırmada, parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Ancak bu bulgu, ‘Toxoplasma gondii’ enfeksiyonunun mutsuzluğa neden olduğunu göstermiyor.Araştırmacılar, önceki çalışmaların parazit enfeksiyonu ile ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirdiğini belirtiyor. Olası mekanizmalar arasında bağışıklık ve inflamasyon tepkileri ile ruh hali ve duygusal düzenlemeyle ilişkili nörotransmitter sistemleri ve sinir devreleri üzerindeki etkiler gösteriliyor.Bununla birlikte araştırmada, kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde ‘Toxoplasma gondii’ maruziyetinin de daha yüksek olmadığı, aksine genel olarak daha düşük olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiliz-turist-mikonosta-kediye-tekme-atinca-ada-sokaklari-savas-alanina-dondu-turiste-meydan-1109123361.html
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kedi, dünya
Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı
Yeni bir araştırmaya göre, kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde insanların bildirdiği mutluluk düzeyi de daha yüksek. Ancak araştırmacılar, bu ilişkinin kedilerin insanları doğrudan daha mutlu ettiğini kanıtlamadığına dikkat çekiyor.
Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, 93 ülkeden elde edilen veriler üzerinden kedi nüfusu, ekonomik koşullar, mutluluk düzeyi ve kedilerle ilişkilendirilen
PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmada, 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının arttığı ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin de yükseldiği belirlendi.
Çalışmanın ortak yazarlarından Letonya Üniversitesi'nden Dr. Indrikis Krams, "10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha fazla olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha yüksek
olma eğiliminde olduğunu gördük" dedi.
Krams, söz konusu ilişkinin "oldukça güçlü" olduğunu ve farklı değişkenler hesaba katıldığında da kedi yoğunluğu ile ulusal mutluluk arasındaki pozitif ilişkinin devam ettiğini belirtti.
Kediler yalnızlığı azaltıyor olabilir
Araştırmacılar, bu ilişkinin olası açıklamalarından birinin kedilerin insanlara sağladığı sosyal ve duygusal destek olduğunu düşünüyor. Daha önceki araştırmaların evcil hayvanların yalnızlığı azaltabildiğini, arkadaşlık sağlayabildiğini, stresi düşürebildiğini ve ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koyduğu belirtildi.
Ancak araştırmacılara göre, daha fazla kedi bulunan ülkelerin aynı zamanda daha yüksek gelir, daha iyi yaşam koşulları ve daha güçlü sağlık hizmetleri gibi mutlulukla ilişkili başka özelliklere sahip olması da mümkün.
Krams, "İnsanların evcil hayvan beslemelerine olanak sağlayan kaynaklara ve yaşam koşullarına sahip olduğu toplumlar, zaten daha yüksek refahla ilişkili özelliklere sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
Kedi sayısı arttıkça parazit oranı neden düşüyor?
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise kedi sayısı ile ‘Toxoplasma gondii’ arasındaki ilişki oldu.
Kedilerde yaşam döngüsünü tamamlayabilen ve çoğunlukla kedi dışkısıyla yayılan ‘Toxoplasma gondii’
oldukça yaygın bir parazit. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin ediliyor.
Araştırmada, parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Ancak bu bulgu, ‘Toxoplasma gondii’ enfeksiyonunun mutsuzluğa neden olduğunu göstermiyor.
Araştırmacılar, önceki çalışmaların parazit enfeksiyonu ile ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirdiğini belirtiyor. Olası mekanizmalar arasında bağışıklık ve inflamasyon tepkileri ile ruh hali ve duygusal düzenlemeyle ilişkili nörotransmitter sistemleri ve sinir devreleri üzerindeki etkiler gösteriliyor.
Bununla birlikte araştırmada, kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde ‘Toxoplasma gondii’ maruziyetinin de daha yüksek olmadığı, aksine genel olarak daha düşük olduğu belirlendi.