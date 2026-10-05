https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/italya-turkiye-maci-bu-aksam-muhtemel-11ler-belli-oldu-1109288218.html

İtalya-Türkiye maçı bu akşam: Muhtemel 11'ler belli oldu

İtalya-Türkiye maçı bu akşam: Muhtemel 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk üç maçını kaybeden A Milli Takım, bu akşam İtalya deplasmanında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Bologna'daki kritik... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T08:59+0300

2026-10-05T08:59+0300

2026-10-05T08:59+0300

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele ATV'den şifresiz ve canlı yayımlanacak.Milliler İtalya karşısında ilk puanını arıyorAy-yıldızlı ekip için Bologna'daki karşılaşmanın önemi büyük. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmadan da puan alamadı.Milliler ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1, son olarak deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye üç karşılaşmada 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü ve -7 averajla grubun son sırasında kaldı.İtalya ise ilk maçında Belçika'ya yenildikten sonra Bursa'da Türkiye'yi 4-1 mağlup etti ve Fransa karşısında beraberlik aldı. İtalya, 4 puanla Türkiye'nin hemen üzerinde üçüncü sırada bulunuyor.Bursa'daki 4-1'in ardından rövanşİki takım kısa süre önce Bursa'da karşı karşıya gelmişti. 28 Eylül'de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode ve Pio Esposito kaydederken Türkiye'nin tek golü ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'dan geldi.Ay-yıldızlılar böylece yalnızca ilk puanını almak için değil, bir hafta önce alınan ağır yenilginin ardından İtalya karşısında farklı bir görüntü ortaya koymak için de sahaya çıkacak.Arda Güler ve Barış Alper İtalya maçında yokTürkiye kritik karşılaşmaya iki önemli hücum oyuncusundan yoksun çıkacak.Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki futbolcu İtalya maçı öncesinde milli takım kampından izinli olarak ayrıldı.Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki ağrı nedeniyle daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Böylece teknik direktör Vincenzo Montella'nın hücum ve orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.Emirhan ve Can Uzun'un durumu takip edildiİtalya karşılaşması öncesindeki son antrenmanda Emirhan Topçu, dizindeki ağrı nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı.Can Uzun ise antrenmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.Eksikler nedeniyle Montella'nın özellikle hücum hattındaki tercihleri karşılaşmanın en fazla merak edilen noktalarından biri haline geldi.İtalya-Türkiye maçının muhtemel 11'leriKarşılaşma öncesinde Türkiye'nin Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, İsmail Yüksek; Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu; Deniz Gül 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.İtalya'nın ise Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Moise Kean, Francesco Pio Esposito 11'iyle başlaması öngörülüyor.Muhtemel kadrolar maç saatine kadar değişiklik gösterebilir.Grupta Fransa-Belçika maçı da oynanacakAynı grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.İtalya deplasmanından alınacak sonuç, Türkiye'nin grubun kalan bölümündeki konumu açısından belirleyici olacak. İlk üç maçını kaybeden ay-yıldızlılar, Bologna'da yenilgi serisini sona erdirerek ilk puan veya puanlarını almaya çalışacak.İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

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arda güler, barış alper yılmaz, can uzun, bologna, belçika, atv, haberler