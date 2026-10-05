https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/brezilya-secimleri-ikinci-tura-kaldi-1109292154.html

Brezilya devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da 159 milyon seçmenin sandık başına gittiği devlet başkanlığı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması üzerine ikinci tura kaldı. Eski başkanın... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:31+0300

2026-10-05T10:31+0300

2026-10-05T10:33+0300

dünya

kongre partisi (hindistan)

i̇şçi partisi (brezilya)

washington

abd

flavio bolsonaro

çin

lula da silva

luiz inacio lula da silva

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109266288_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d1e68e517554f43ff032e7966b67b3e.jpg

Brezilya'da devlet başkanı seçimi, milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşti ancak hiçbir adayın yasal sınır olan yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle nefesler 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura tutuldu. Oyların yüzde 99,8'inin sayıldığı tabloda, sağcı aday Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47'sini alarak yarışı önde tamamlarken, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yüzde 45,1 ile ikinci sırada kalarak beklentilerin altında bir performans sergiledi.Yaklaşık 159 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Bolsonaro 56,1 milyon oy alırken, siyasi kariyerinde 7. kez aday olan 80 yaşındaki Lula 53,8 milyon seçmenin desteğini kazandı. Brezilya yasaları gereği ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması, ülkenin geleceğini belirleyecek iki güçlü rakibi bir kez daha karşı karşıya getirdi.İkinci turun favorisi kim olacak?Seçim otoriteleri, ilk turda elenen diğer sağ eğilimli adayların oylarının da yönelme ihtimaliyle birlikte, 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro'nun ikinci turda favori konumunda olduğunu değerlendiriyor. İlk turun ardından bir açıklama yapan Lula da Silva, sonucun kendisi için "beklenmedik" olduğunu ve ilk turda kazanmayı umduğunu belirterek, "İkinci turda iyiyim. En iyi planın kimde olduğunu göreceğiz." diyerek yeni ve iddialı bir kampanya başlatacağının sinyalini verdi.Öte yandan, seçim sonuçlarının halkın derin bir değişim arzusu içinde olduğunu gösterdiğini belirten Flavio Bolsonaro, Lula'nın partisinin devrinin kapandığını savundu. Zorlu geçecek ikinci tur kampanyalarında Lula'nın daha çok sosyal politikalar ve rakibinin karşı karşıya olduğu hukuki süreçlere odaklanması beklenirken; Bolsonaro'nun ana gündem maddelerinin hayat pahalılığı, suçla mücadele ve ABD ile kurulacak yeni ilişkiler olacağı öngörülüyor.Bolsonaro ailesi Kongre'de güç kazandıDevlet başkanlığı yarışının gölgesinde kalan genel seçimler kapsamında; 26 eyalet ve Federal Bölge'de valiler, Temsilciler Meclisinin 513 üyesi ve Senatonun 81 sandalyesinden 54'ü de belirlendi. Bu süreçte eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ailesi Kongre'de dikkat çeken görevler üstlendi. Carlos Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro Senato'ya seçilirken, Jair Renan Bolsonaro Temsilciler Meclisi'ne girmeyi başardı.Seçimlerin küresel etkisi ve Trump'ın çarpıcı çıkışıBrezilya'daki bu çekişmeli süreç, yalnızca iç dinamikleri değil, ülkenin dış politikadaki rotasını da baştan aşağı belirleyecek. Flavio Bolsonaro'nun kazanması halinde Brezilya'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bağlarını hızla güçlendirmesi bekleniyor. Lula'nın yeniden seçilmesi senaryosunda ise Washington'a mesafeli tutumun sürmesi ve Çin ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik mevcut politikanın devamı öngörülüyor.Brezilya seçimleri uluslararası arenada da hızlı bir yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya'nın seçim sonuçlarını aynı gün içinde açıklayabilmesine dikkat çekerek, kendi ülkesindeki seçim sistemini sert bir dille eleştirdi. Trump, ABD'de çok daha az sayıda oyun sayılmasının haftalar sürdüğünü vurgulayarak, ülkesindeki oy kullanma sisteminin "yozlaştığını" savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-ittifaki-riyadda-toplaniyor-masada-onemli-basliklar-var-1109287657.html

washington

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kongre partisi (hindistan), i̇şçi partisi (brezilya), washington, abd, flavio bolsonaro, çin, lula da silva, luiz inacio lula da silva