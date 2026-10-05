https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/iranda-kadinlar-abd-israil-kara-saldirisi-ihtimaline-karsi-askeri-egitim-aliyor-1109296718.html
İran'da kadınlar ABD-İsrail kara saldırısı ihtimaline karşı askeri eğitim alıyor
İran'da kadınlar ABD-İsrail kara saldırısı ihtimaline karşı askeri eğitim alıyor
Sputnik Türkiye
Tahran’daki kadınlar, uluslararası haber ajansları tarafından sivil askeri eğitim merkezlerinde silah eğitimi almaya başladı. İran ile ABD arasında bir anlaşmamaya varılaması üzerine iki ülkeden karşılıklı tehditler geliyor.
2026-10-05T12:56+0300
2026-10-05T12:56+0300
2026-10-05T12:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD ve İran arasındaki tansiyon tekrar yükselirken, İranlı kadınlar pazar günü Tahran'da silah eğitimi alırken görüldü. Washington ve Tahran karşılıklı tehditlerini sürdürürken Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda kurulan askeri eğitim merkezinde kadınlar askeri yetkililer ve danışmanlardan ders alırken görüntülendi.Eğitimi verilen ateşli silahlar arasında tabancalar da görüldü.Eğitime katılan 45 yaşındaki Rahileh Kadiri, ailesini ve komşularını savaş zamanında nasıl savunacağını öğrenmenin korkularını gidereceğini söyledi.Trump'ın 'çok yakında' açıklaması, İran'dan yanıtTahran'dan gelen görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda "çok yakında" bir karar verebileceği uyarısında bulunduğu ve barışı sağlama ile çatışmayı sona erdirme çabalarının çıkmaza girdiği bir ortamda Washington'ın bir sonraki hamlesini değerlendirdiğinin sinyalini verdiği bir sırada ortaya çıktı.Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek kampanyası yürütmek üzere Ohio'ya gitmeden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere, "İran ağır bir darbe aldı. Dolayısıyla tek soru şu: Bu iş ya kolay yoldan ya da zor yoldan çözülecek," dedi.Trump'ın uyarısı, çatışmanın askeri güç veya ilave yaptırımlar yoluyla çözülebileceği fikrini reddeden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gelen mesajla karşılaştı. Arakçi, yabancı büyükelçilerin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Düşmanlarımız yeniden askeri çatışma yolunu seçerse, vereceğimiz yanıt öncekinden daha sert olacak ve kendimizi çok daha büyük bir güçle savunacağız" dedi."Ne askeri bir çözüm ne de yeni yaptırımlara dayalı bir çözüm var," diyen Arakçi, çatışmayı ancak "adalet ve hakkaniyete" dayalı müzakerelerin sona erdirebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html
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tahran, i̇ran, abd, ortadoğu, washington
tahran, i̇ran, abd, ortadoğu, washington
İran'da kadınlar ABD-İsrail kara saldırısı ihtimaline karşı askeri eğitim alıyor
Tahran’daki kadınlar, uluslararası haber ajansları tarafından sivil askeri eğitim merkezlerinde silah eğitimi almaya başladı. İran ile ABD arasında bir anlaşmamaya varılaması üzerine iki ülkeden karşılıklı tehditler geliyor.
ABD ve İran arasındaki tansiyon tekrar yükselirken, İranlı kadınlar pazar günü Tahran'da silah eğitimi alırken görüldü. Washington ve Tahran karşılıklı tehditlerini sürdürürken Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda kurulan askeri eğitim merkezinde kadınlar askeri yetkililer ve danışmanlardan ders alırken görüntülendi.
Eğitimi verilen ateşli silahlar arasında tabancalar da görüldü.
Eğitime katılan 45 yaşındaki Rahileh Kadiri, ailesini ve komşularını savaş zamanında nasıl savunacağını öğrenmenin korkularını gidereceğini söyledi.
Trump'ın 'çok yakında' açıklaması, İran'dan yanıt
Tahran'dan gelen görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda "çok yakında" bir karar verebileceği uyarısında bulunduğu ve barışı sağlama ile çatışmayı sona erdirme çabalarının çıkmaza girdiği bir ortamda Washington'ın bir sonraki hamlesini değerlendirdiğinin sinyalini verdiği bir sırada ortaya çıktı.
Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek kampanyası yürütmek üzere Ohio'ya gitmeden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere, "İran ağır bir darbe aldı. Dolayısıyla tek soru şu: Bu iş ya kolay yoldan ya da zor yoldan çözülecek," dedi.
Trump'ın uyarısı, çatışmanın askeri güç veya ilave yaptırımlar yoluyla çözülebileceği fikrini reddeden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gelen mesajla karşılaştı. Arakçi, yabancı büyükelçilerin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Düşmanlarımız yeniden askeri çatışma yolunu seçerse, vereceğimiz yanıt öncekinden daha sert olacak ve kendimizi çok daha büyük bir güçle savunacağız" dedi.
"Ne askeri bir çözüm ne de yeni yaptırımlara dayalı bir çözüm var," diyen Arakçi, çatışmayı ancak "adalet ve hakkaniyete" dayalı müzakerelerin sona erdirebileceğini söyledi.