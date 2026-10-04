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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html
Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?
Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?
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ABD Başkanı Trump'tan Ohio mitinginde İran açıklaması. İşte detaylar...
2026-10-04T09:08+0300
2026-10-04T09:08+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği ara seçim miting içini Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.ABD-İran son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-guvenlik-konseyi-baskan-yardimcisi-medvedev-dunya-batinin-kendi-duzenini-dayatmasindan-1109262971.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı

Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?

09:08 04.10.2026
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.
Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği ara seçim miting içini Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.
ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.

ABD-İran son durum

Taraflar, çatışmaların ardından 18 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Anlaşmanın temel hedefleri ateşkesin sağlanması ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin en azından kısmen yeniden başlamasıydı.
Mutabakat, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını öngörürken ABD, İran ve müttefiklerinin "tüm cephelerde" askeri operasyonları durdurmasını içeriyordu. Metinde ayrıca ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'a yönelik bazı yaptırımları hafifletmesi gibi hükümler yer aldı.
Anlaşmaya göre İran, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak için "elinden gelen çabayı" gösterecek ve gelecekte boğazdaki gemi trafiğinin düzenlenmesi konusunda Umman ile görüşecekti.
Ancak ateşkes uzun sürmedi. Tarafların yeniden karşılıklı saldırılara başlamasıyla mutabakat fiilen çöktü. İran, izinsiz geçiş yapmaya çalıştığını öne sürdüğü gemileri hedef alırken ABD de Hürmüz Boğazı çevresindeki İran tesislerine ve ülke açıklarındaki İran tankerlerine saldırdı. Washington ayrıca İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürürken yaptırımları artırdı ve ağustos ayında tekrar saldırılara başladı.
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