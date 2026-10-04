https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html

Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?

Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'tan Ohio mitinginde İran açıklaması. İşte detaylar...

2026-10-04T09:08+0300

2026-10-04T09:08+0300

2026-10-04T09:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği ara seçim miting içini Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.ABD-İran son durum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-guvenlik-konseyi-baskan-yardimcisi-medvedev-dunya-batinin-kendi-duzenini-dayatmasindan-1109262971.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı