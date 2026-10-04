Trump'tan İran açıklaması: Tek soru şu, kolay yoldan mı, zor yoldan mı halledeceğiz?
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.
Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği ara seçim miting içini Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.
ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.
ABD-İran son durum
Taraflar, çatışmaların ardından 18 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Anlaşmanın temel hedefleri ateşkesin sağlanması ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin en azından kısmen yeniden başlamasıydı.
Mutabakat, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını öngörürken ABD, İran ve müttefiklerinin "tüm cephelerde" askeri operasyonları durdurmasını içeriyordu. Metinde ayrıca ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve İran'a yönelik bazı yaptırımları hafifletmesi gibi hükümler yer aldı.
Anlaşmaya göre İran, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak için "elinden gelen çabayı" gösterecek ve gelecekte boğazdaki gemi trafiğinin düzenlenmesi konusunda Umman ile görüşecekti.
Ancak ateşkes uzun sürmedi. Tarafların yeniden karşılıklı saldırılara başlamasıyla mutabakat fiilen çöktü. İran, izinsiz geçiş yapmaya çalıştığını öne sürdüğü gemileri hedef alırken ABD de Hürmüz Boğazı çevresindeki İran tesislerine ve ülke açıklarındaki İran tankerlerine saldırdı. Washington ayrıca İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürürken yaptırımları artırdı ve ağustos ayında tekrar saldırılara başladı.