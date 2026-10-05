https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ingilteredeki-fairford-ussunde-sok-gelisme-abd-tum-b-1-bombardiman-ucaklarini-cekti-1109303104.html

İngiltere'deki Fairford Üssü'nde şok gelişme: ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekti

İngiltere'deki Fairford Üssü'nde şok gelişme: ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekti

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Fairford Hava Üssü'nde, patlayıcı maddelerle ilgili kanunlar kapsamında 5 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan gelişmenin ardından Washington... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T16:38+0300

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2026-10-05T16:38+0300

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bombardıman uçakları

stratejik bombardıman uçağı

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ABD medyasının haberine göre Washington yönetimi, İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde yaşanan güvenlik olayı ve olası saldırı şüpheleri üzerine üsteki tüm B-1 stratejik bombardıman uçaklarını geri çekti.Güvenlik önlemleri ve tesise yönelik olası terör eylemi şüpheleri nedeniyle üste bulunan yaklaşık bir düzine stratejik bombardıman uçağının ABD'ye nakledildiği, ancak operasyonel ve savaş hazırlık durumlarını korumaya devam ettiği bildirildi.Soruşturma ve gözaltılarGeçen hafta pazar günü Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında bomba imha robotuyla 3 minibüs incelenirken, araçlardan birinde yangın çıkarıcı düzenekler ve kimyasallar bulunduğu bildirilmişti.İngiliz polisi, patlayıcı maddeler kanunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamının İngiltere vatandaşı olduğunu duyurmuştu.Bir sonraki gün ise şüpheliler kefaletle serbest bırakılmıştı.Stratejik üssün önemiFairford, Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa'da iniş yaptığı tek üs olma özelliğini taşıyor.Mart ayında İngiliz makamları, ABD'nin tesisi İran'a yönelik operasyonlarda kullanmasına izin vermiş, Londra yönetimi ise Washington'ın üssü yalnızca savunma operasyonları için işletebileceğini garanti etmişti.Öte yandan Tahran yönetimi, İngiltere'deki patlayıcı olayına karıştığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rus-disisleri-bombardimanlarin-amaci-ukraynanin-rus-ekonomisine-zarar-vermesini-onlemek-1109302096.html

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abd, i̇ran, londra, i̇ngiltere, hava üssü, b-1, bombardıman uçakları, stratejik bombardıman uçağı