https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-15-dakikalik-yol-onarim-calismasi-sebebiyle-uzadi-calisma-ne-zaman-bitecek-tarih-belli-1109027969.html
İstanbul'da 15 dakikalık yol, onarım çalışması sebebiyle uzadı: Çalışma ne zaman bitecek, tarih belli mi?
İstanbul'da 15 dakikalık yol, onarım çalışması sebebiyle uzadı: Çalışma ne zaman bitecek, tarih belli mi?
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Okulların açılması ve TEM Molla Gürani Viyadüğü’ndeki onarım çalışmaları nedeniyle FSM Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, 15 dakikalık... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T10:01+0300
2026-09-25T10:01+0300
2026-09-25T10:01+0300
yaşam
ankara
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avrasya tüneli
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TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları sürüyor.Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametindeki güney yol platformunda trafik akışı her gün 22.00-06.00 saatlerinde diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derzlerin üzerine yerleştirilen rampalardan sağlanıyor.Trafik yoğunluğu yaşanıyor: Sürücüler tepkili21 Eylül akşamı başlatılan derz çalışmaları ve okulların açılması Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) trafik krizine neden oldu. Köprü girişlerinde ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor.Yola yerleştirilen bir rampanın araçları yavaşlatması nedeniyle sürücülerin 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gidebildiği aktarıldı.Alternatif güzergah yok mu?Sürücüler, trafikten kaçmak için alternatif güzergahları denemeye başladı.FSM Köprüsü'ndeki trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanmaya başladı. Ancak o güzergahlarda da trafik yoğunluğunda ciddi artış gözlemlendi.İBB Cep Trafik verilerine göre, iş çıkış saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı.Çalışma ne zaman bitecek?Yol güvenliği için zorunlu olan çalışmanın ne zaman biteceği ise merak konusu. Ancak bitiş tarihine ilişkin resmi bir tarih belirtilmedi.Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 18 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Valiliği’ne gönderdiği resmî yazı, ihale kapsamını ve uygulanan çalışma yöntemini netleştirdi.Bölge Müdür Vekili Remzi Turhan imzasıyla Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB’ye iletilen belgede, çalışmanın "TEM Otoyolu Üzerinde Bulunan Akşemsettin, Molla Gürani, Hasdal ve Ortaköy Viyadüklerinin Hasarlı Genleşme Derzlerinin Değiştirilmesi Ve Onarımlarının Yapılması İşi" kapsamında yürütüldüğü belirtildi.Resmî yazıda, 21 Eylül Pazartesi gecesi saat 22.00 itibarıyla başlayan sürecin detayları şu ifadelerle yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verilerini-kullananlara-operasyon-825-kisi-hakkinda-sorusturma-1108903238.html
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ankara, türkiye, avrasya tüneli, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik
ankara, türkiye, avrasya tüneli, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik
İstanbul'da 15 dakikalık yol, onarım çalışması sebebiyle uzadı: Çalışma ne zaman bitecek, tarih belli mi?
Okulların açılması ve TEM Molla Gürani Viyadüğü’ndeki onarım çalışmaları nedeniyle FSM Köprüsü'nde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gittiğini ifade ediyor.
TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametindeki güney yol platformunda trafik akışı her gün 22.00-06.00 saatlerinde diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derzlerin üzerine yerleştirilen rampalardan sağlanıyor.
Trafik yoğunluğu yaşanıyor: Sürücüler tepkili
21 Eylül akşamı başlatılan derz çalışmaları ve okulların açılması Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) trafik krizine neden oldu. Köprü girişlerinde ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
Yola yerleştirilen bir rampanın araçları yavaşlatması nedeniyle sürücülerin 15 dakikalık yolu 2,5 saatte gidebildiği aktarıldı.
Alternatif güzergah yok mu?
Sürücüler, trafikten kaçmak için alternatif güzergahları denemeye başladı.
FSM Köprüsü'ndeki trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni kullanmaya başladı. Ancak o güzergahlarda da trafik yoğunluğunda ciddi artış gözlemlendi.
İBB Cep Trafik verilerine göre, iş çıkış saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 85'lere çıktı.
Çalışma ne zaman bitecek?
Yol güvenliği için zorunlu olan çalışmanın ne zaman biteceği ise merak konusu. Ancak bitiş tarihine ilişkin resmi bir tarih belirtilmedi.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 18 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Valiliği’ne gönderdiği resmî yazı, ihale kapsamını ve uygulanan çalışma yöntemini netleştirdi.
Bölge Müdür Vekili Remzi Turhan imzasıyla Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB’ye iletilen belgede, çalışmanın "TEM Otoyolu Üzerinde Bulunan Akşemsettin, Molla Gürani, Hasdal ve Ortaköy Viyadüklerinin Hasarlı Genleşme Derzlerinin Değiştirilmesi Ve Onarımlarının Yapılması İşi" kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Resmî yazıda, 21 Eylül Pazartesi gecesi saat 22.00 itibarıyla başlayan sürecin detayları şu ifadelerle yer aldı:
"O-2 TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı - Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü’nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Güney yol platformunda (Ankara istikameti) gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Çalışmalar her akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir."