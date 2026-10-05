https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/disisleri-bakanligindan-israile-suriye-kinamasi-oldu-bittiler-yaratma-faaliyetleri-1109296580.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye kınaması: Oldu bittiler yaratma faaliyetleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye kınaması: Oldu bittiler yaratma faaliyetleri

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T12:52+0300

2026-10-05T12:52+0300

2026-10-05T12:52+0300

dünya

suriye

i̇srail

haberler

golan tepeleri

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108559897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74203eb24ce3cf2e6eaa362a77b307a7.jpg

Sufa 53 (Büyük Fırtına) projesi adı altında İsrail, 2022 yılından bu yana Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri bir hendek kazıyor.Suriye dışişleri de kınamıştıSuriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, "Sufa 53 Hattı" çalışmalarının tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu bildirmiştiBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ile istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/suriye-israil-arasindaki-anlasmazliklardan-biri-turkiyenin-suriyedeki-varligi-ve-etkisi-1109008748.html

suriye

i̇srail

golan tepeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, i̇srail, haberler, golan tepeleri, dışişleri bakanlığı