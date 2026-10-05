https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/disisleri-bakanligindan-israile-suriye-kinamasi-oldu-bittiler-yaratma-faaliyetleri-1109296580.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye kınaması: Oldu bittiler yaratma faaliyetleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye kınaması: Oldu bittiler yaratma faaliyetleri
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:52+0300
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Sufa 53 (Büyük Fırtına) projesi adı altında İsrail, 2022 yılından bu yana Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri bir hendek kazıyor.Suriye dışişleri de kınamıştıSuriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, "Sufa 53 Hattı" çalışmalarının tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu bildirmiştiBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ile istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/suriye-israil-arasindaki-anlasmazliklardan-biri-turkiyenin-suriyedeki-varligi-ve-etkisi-1109008748.html
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suriye, i̇srail, haberler, golan tepeleri, dışişleri bakanlığı
suriye, i̇srail, haberler, golan tepeleri, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye kınaması: Oldu bittiler yaratma faaliyetleri
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Sufa 53 (Büyük Fırtına) projesi adı altında İsrail, 2022 yılından bu yana Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri bir hendek kazıyor.
Proje, 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşması uyarınca silahsızlandırılan bölgede
yer alıyor.
Suriye dışişleri de kınamıştı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, "Sufa 53 Hattı" çalışmalarının tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu bildirmişti
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ile istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilmişti.