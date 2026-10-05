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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-uzay-yarisinda-geri-kalmasina-asla-musaade-etmedik-1109302392.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Kongresindeki konuşmasında "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik" dedi. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni”nde konuşuyor. Erdoğan'ın dikkat çektiği hususlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/teknofeste-katilan-cumhurbaskani-erdogan-sorumlular-kimse-hesabini-verecek-1109258653.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, uzay
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, uzay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik

16:19 05.10.2026 (güncellendi: 16:47 05.10.2026)
© AA / TCCB/Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AA / TCCB/Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Kongresindeki konuşmasında "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni”nde konuşuyor. Erdoğan'ın dikkat çektiği hususlar şöyle:
Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik
Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır
Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır
Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz."
(Somali) Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz
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