https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/teknofeste-katilan-cumhurbaskani-erdogan-sorumlular-kimse-hesabini-verecek-1109258653.html

TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceği emin ellerde

TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceği emin ellerde

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da konuşuyor. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T15:37+0300

2026-10-03T15:37+0300

2026-10-03T16:05+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

şanlıurfa

teknofest

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST Güneydoğu) ziyaret etti. Soma'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin' diyerek seslendi. Hesap verecekler Konuşmasına Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'ya bu yakışır Teknofest'e emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları dile getirdi: "Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin.Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani’den Sinan bin Sabit’e, Harranlı İbni Vasıf’tan Yunus el-Harrani’ye onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST’i Şanlıurfa’da düzenledik. Damada dedim ki, Şanlıurfa’ya bu yakışır. Şanlıurfa’yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruç ederiz.Mazinin birikimini bugününü gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. İstedik ki, gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın.Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruzBaşvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılıcılar da aramızda. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz. KIZILELMA'yı KAAN'ı, GÖKBEY'i ve diğer hava platformlarını gördünüz değil mi? Sizden tam not aldı değil mi? Bizlerde tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin arkasında durmuş bir siyasetçi olarak burada izlediğiniz, hayran kaldığınız, gururlandığınız bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Buradaki abi ve ablalarınızla birlikte çalışacaksınız.Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler varBu millet asırlardır sizi bekliyor, bu millet sizi dört gözle bekliyor. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler var. Yüzyıllardır pusuda bekliyorlar. Bu fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Taviz vermeyeceksiniz.Sizlere inanıyorum, hepinize güveniyorum. Sevgili genç kardeşlerim savunma sanayindeki başarıları sürdürüyoruz. 4 bin 500'den fazla firmamız 100 binden fazla insanımız başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıyor. Kara, deniz, hava ve uzayda geliştirdiğimiz ürünlerle destanlar yazıyoruz. Bu platformları kahraman ordumuzun envanterine dahil ediyoruz. Gerektiğinde dost ve müttefiklerimizin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dostlarımız ne kadar kuvvetli olursa bizim de kuvvetli olacağımızı düşünüyorum. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydik. Bugün savunma sanayi ihracatında dünyada 11. ülke durumundayız."

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