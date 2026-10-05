https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-spacex-ust-duzey-yoneticilerini-kabul-etti-1109306010.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Hunter ve Nicolls'u kabul etti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T18:21+0300
2026-10-05T18:21+0300
2026-10-05T18:21+0300
türki̇ye
antalya
uluslararası havacılık komitesi (iac)
recep tayyip erdoğan
space x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109305853_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_154f80e3f7c4a94d9e9552f0c614d37e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programı sonrası SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-uzay-yarisinda-geri-kalmasina-asla-musaade-etmedik-1109302392.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109305853_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3c81954f3ed8b86e789b10d7009acd19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, uluslararası havacılık komitesi (iac), recep tayyip erdoğan, space x
antalya, uluslararası havacılık komitesi (iac), recep tayyip erdoğan, space x
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Hunter ve Nicolls'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programı sonrası SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi.
Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.