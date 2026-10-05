https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-spacex-ust-duzey-yoneticilerini-kabul-etti-1109306010.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Hunter ve Nicolls'u kabul etti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:21+0300

2026-10-05T18:21+0300

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türki̇ye

antalya

uluslararası havacılık komitesi (iac)

recep tayyip erdoğan

space x

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programı sonrası SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-uzay-yarisinda-geri-kalmasina-asla-musaade-etmedik-1109302392.html

türki̇ye

antalya

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