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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Hunter ve Nicolls'u kabul etti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programı sonrası SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-uzay-yarisinda-geri-kalmasina-asla-musaade-etmedik-1109302392.html
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antalya, uluslararası havacılık komitesi (iac), recep tayyip erdoğan, space x
antalya, uluslararası havacılık komitesi (iac), recep tayyip erdoğan, space x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

18:21 05.10.2026
© AA / TCCB/ Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AA / TCCB/ Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Hunter ve Nicolls'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programı sonrası SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi.
Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik
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