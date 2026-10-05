“Çin, eşitsizlik çağının bittiğini ilan etti”

“Panda diplomasisi Çin tarafından kullanılan güçlü bir unsur. Pek çok kurum, iş dünyasındaki şirketler ve Amerikanvari tarz, Amerikan yumuşak gücünün bir yansıması ve silahı aslında. Çinliler de bunun farkına vardı. Panda göndermek biraz daha eski bir yöntem ancak bunun ‘yumuşak güç’ olarak adlandırılması son 15-20 yıla dayanıyor. Bu süreçte Çinliler Hollywood’da film yapmaya başladı. Futbola da yatırım yaptılar. Birçok büyük spor turnuvasına sponsor olmaya başladılar. Bunlar genelde Batılı tekellerin elindeydi. Sadece askeri bir güç olarak değil de kendisini dünyaya sevdirme çabası bunlar. Panda da bunun bir unsuru olarak kabul ediliyor. İlk pandalar 1972’de Nixon döneminde gönderilmişti. O zaman ABD ile Çin arasındaki kopukluk vardı. Bu kopukluk Nixon’ın Çin ziyaretiyle birlikte tekrar görüşülmüştü. Bunun somut sonucu olarak Çinliler Amerika’ya panda göndermişti. İsimleri Ling Ling ve Hsing Hsing idi. Pandalar aslında Amerikan hükümetine sonsuza kadar verilmiyor. Bu, alt yapısı güçlü ve geri planda iyi hazırlanmış bir çalışma. Pandalar tekrar Çin’e geri gelebiliyor. İlişkilerde bir tökezleme olursa veya Çin mesaj vermek isterse pandaları geri alabilir. Son altı ayda Trump ve Şi Cinping iki kez görüştü. APEC Zirvesi’nde de görüşme olursa bu üçüncü görüşme olmuş olacak. Çinliler bir çerçeve belirliyorlar. Geçen seferki ziyarette somut çıktı yoktu. Son ziyarette de yoktu ancak Çinliler ‘Artık biz sizinle eşit güçteyiz’ çerçevesini çizdiler. ‘Gelişmekte olan zayıf bir ülke, Amerika’dan daha az güçlü de değiliz. Bunu kabul ettikten sonra asıl meseleleri konuşabiliriz’ diyorlar. Son görüşmedeki 8 maddelik mutabakatın içinde sadece 30 milyar dolarlık ekonomik bir çıkarım var. O da 27 ocak tarihine kadar ertelenen bir edinim. Nadir elementler veya Tayvan ile ilgili bir şey yok. İran ile ilgili genel bir şey var. Asıl olan şey Çinlilerin son iki görüşmede çerçeve çiziyor olması. Çin siyasetinde itibar anlamına gelen bir kavram var ve bu, statüyü ritüellerin belirlemesi anlamına geliyor. Trump’ın geçenki Çin ziyaretinde olan biteni anlattılar. Bu aslında, ’Biz artık sizinle eşitiz. Konuları da bu temelde konuşacağız’ demek anlamına geliyor. Çin tarihinde geçtiğimiz yüzyılda aşağılanma çağı var. Bunun sebebi Çin’in ekonomik ve askeri olarak zayıf kalması. Çin, bu eşitsizlik anlaşmalar çağının bittiğini ilan ediyor. Dünyanın Çin ile Amerika’nın eşit olduğunu bilmesini istiyorlar.”