https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/6-milyon-nufuslu-danimarkada-88-milyon-kisinin-verisi-calindi-1109297744.html

6 milyon nüfuslu Danimarka'da 8.8 milyon kişinin verisi çalındı: Ölülerin bilgilerini bile ele geçirdiler

6 milyon nüfuslu Danimarka'da 8.8 milyon kişinin verisi çalındı: Ölülerin bilgilerini bile ele geçirdiler

Sputnik Türkiye

Danimarka'daki Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'ne (CPR) yapılan devasa sızıntıda, yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve kimlik numaraları ele geçirildi. Yasal... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:24+0300

2026-10-05T13:24+0300

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Nüfusu 6 milyonu biraz aşan Danimarka, tarihinin en büyük dijital güvenlik krizlerinden biriyle sarsılıyor. Ülkenin tüm vatandaşlık verilerinin tutulduğu Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi (CPR), yetkisiz kişilerin hedefi oldu. Sisteme sızan şüphelilerin, tam 8,8 milyon kişiye ait hayati önem taşıyan kişisel bilgileri çaldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen veriler arasında vatandaşların isimleri, açık adresleri ve kritik önem taşıyan CPR numaraları bulunuyor.Yasal erişim kötüye kullanıldı: Sistemi donduran i̇hlalDanimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, CPR altyapısında çok ciddi bir güvenlik ihlali tespit edildiği duyuruldu. Olayın sıradan bir dış siber saldırıdan ziyade, içeriden bir zafiyetle gerçekleştiği anlaşıldı. Yetkisiz kişilerin, Danimarkalı bir şirketin CPR ağına olan yasal erişimini kötüye kullanarak devasa veri tabanına sızdığı belirlendi.İhlalin fark edilmesinin hemen ardından harekete geçen CPR yönetimi, söz konusu şirketin sisteme erişimini derhal durdurarak veri akışını kesti. Olayın arkasındaki kişi veya grupları tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi."Durum son derece ciddi": Hükümetten halka kritik uyarıYaşanan krizin ardından kameralar karşısına geçen Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı Christina Egelund, meselenin ulusal güvenlik boyutuna dikkat çekti. Durumun "son derecede ciddi" olduğunu vurgulayan Egelund, yetkili tüm istihbarat ve bilişim kurumlarıyla birlikte olayın tüm boyutlarını incelediklerini aktardı.Gelecekte benzer veri hırsızlığı vakalarının yaşanmasını önlemek adına CPR numaralarının korunmasına yönelik yeni güvenlik girişimlerinin başlatıldığını belirten Egelund, tüm Danimarka halkına dikkatli olmaları ve olası dolandırıcılık girişimlerine karşı teyakkuzda kalmaları çağrısında bulundu.Öte yandan, 6 milyonluk ülkede nasıl 8,8 milyon kişinin verisinin çalındığı konusu da aydınlatıldı. Danimarka medyasının aktardığı detaylara göre; ülkenin nüfus kayıt merkezi konumundaki sistemde aslında 11 milyon kişiye ait veri bulunuyor. Bu devasa rakamın içinde, halihazırda yurt dışında yaşayan Danimarkalılar ile hayatını kaybetmiş vatandaşların kayıtları da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/disisleri-bakanligindan-israile-suriye-kinamasi-oldu-bittiler-yaratma-faaliyetleri-1109296580.html

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ulusal yabancılar merkezi (danimarka), haberler, avrupa, yılsonu2026