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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bulgaristanda-baslayan-orman-yangini-yunanistana-sicradi-1109286370.html
Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı
Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da başlayan orman yangını sınırı aşarak Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne ulaştı. Alevlerin Sofulu yakınlarında ilerleyerek Ruşenler Köyü'ne... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T07:45+0300
2026-10-05T07:45+0300
dünya
bulgaristan
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
türkiye
orman yangını
orman yangını gönüllüsü
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Bulgaristan'da başlayan orman yangını, ülke sınırlarını aşarak komşu Yunanistan'a sıçradı. Yunan basınında yer alan haberlere göre alevler, Türkiye sınırına da yakın olan Meriç Bölgesi'nde ilerlemeye başladı.Yangının Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştığı ve bölgedeki yerleşim alanlarına doğru ilerlediği bildirildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan alevlerin Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştığı belirtildi.Bulgaristan'daki yangın sınırı aştıBulgaristan tarafında başlayan yangının rüzgâr ve bölgedeki koşulların etkisiyle genişleyerek Bulgaristan-Yunanistan sınırını geçtiği bildirildi.Alevlerin Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Meriç Bölgesi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin müdahalesi bu bölgede yoğunlaştırıldı.Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle gelişmeler yakından takip edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.Alevler Ruşenler Köyü'ne yaklaştıYunan basınındaki bilgilere göre yangının ilerlediği hat üzerinde Sofulu ve çevresindeki kırsal bölgeler bulunuyor.Alevlerin Ruşenler Köyü yakınlarına kadar ilerlemesi, yangının yerleşim alanları açısından oluşturabileceği riski artırdı. Bölgedeki ekipler yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Yangının şu ana kadar ne kadar alanı etkilediğine ve yerleşim bölgelerinde hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntılı bir bilanço ise henüz açıklanmadı.Meriç Bölgesi'nde söndürme çalışmaları sürüyorYunanistan'ın kuzeydoğusundaki Meriç Bölgesi, Türkiye ve Bulgaristan sınırlarının kesiştiği stratejik bir konumda bulunuyor.Bölgede geçmiş yıllarda da geniş çaplı orman yangınları yaşanmıştı. Özellikle ormanlık alanların genişliği, kuvvetli rüzgâr ve kuru hava koşulları yangınlarla mücadeleyi zorlaştırabiliyor.İtfaiye ekiplerinin Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen yangını kontrol altına almak için bölgedeki müdahalesi sürerken, alevlerin ilerleme yönü ve yerleşim alanlarına yönelik risk yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/enflasyon-bugun-belli-oluyor-piyasalarin-gozu-bu-rakamda-1109285864.html
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bulgaristan, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), türkiye, orman yangını, orman yangını gönüllüsü
bulgaristan, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), türkiye, orman yangını, orman yangını gönüllüsü

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı

07:45 05.10.2026
© AP Photo / Marcio Jose SanchezEl Nino
El Nino - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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Bulgaristan'da başlayan orman yangını sınırı aşarak Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne ulaştı. Alevlerin Sofulu yakınlarında ilerleyerek Ruşenler Köyü'ne yaklaştığı bildirilirken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bulgaristan'da başlayan orman yangını, ülke sınırlarını aşarak komşu Yunanistan'a sıçradı. Yunan basınında yer alan haberlere göre alevler, Türkiye sınırına da yakın olan Meriç Bölgesi'nde ilerlemeye başladı.
Yangının Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştığı ve bölgedeki yerleşim alanlarına doğru ilerlediği bildirildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan alevlerin Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştığı belirtildi.

Bulgaristan'daki yangın sınırı aştı

Bulgaristan tarafında başlayan yangının rüzgâr ve bölgedeki koşulların etkisiyle genişleyerek Bulgaristan-Yunanistan sınırını geçtiği bildirildi.
Alevlerin Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Meriç Bölgesi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin müdahalesi bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle gelişmeler yakından takip edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevler Ruşenler Köyü'ne yaklaştı

Yunan basınındaki bilgilere göre yangının ilerlediği hat üzerinde Sofulu ve çevresindeki kırsal bölgeler bulunuyor.
Alevlerin Ruşenler Köyü yakınlarına kadar ilerlemesi, yangının yerleşim alanları açısından oluşturabileceği riski artırdı. Bölgedeki ekipler yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının şu ana kadar ne kadar alanı etkilediğine ve yerleşim bölgelerinde hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntılı bir bilanço ise henüz açıklanmadı.

Meriç Bölgesi'nde söndürme çalışmaları sürüyor

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Meriç Bölgesi, Türkiye ve Bulgaristan sınırlarının kesiştiği stratejik bir konumda bulunuyor.
Bölgede geçmiş yıllarda da geniş çaplı orman yangınları yaşanmıştı. Özellikle ormanlık alanların genişliği, kuvvetli rüzgâr ve kuru hava koşulları yangınlarla mücadeleyi zorlaştırabiliyor.
İtfaiye ekiplerinin Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen yangını kontrol altına almak için bölgedeki müdahalesi sürerken, alevlerin ilerleme yönü ve yerleşim alanlarına yönelik risk yakından takip ediliyor.
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