https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/sirp-uzman-kovac-rusya-zelenskiyin-terorune-artik-katlanmak-istemiyor-1109282890.html

Sırp uzman Kovac: Rusya, Zelenskiy'in terörüne artık katlanmak istemiyor

Sırp uzman Kovac: Rusya, Zelenskiy'in terörüne artık katlanmak istemiyor

Sputnik Türkiye

Sırp askeri uzman Kovac, Zelenskiy'in açıklamalarına Rusya'nın verdiği tepkinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirterek, Ukrayna'nın 'askeri bir felç'... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T18:09+0300

2026-10-04T18:09+0300

2026-10-04T18:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

kiev

sputnik

rus savunma bakanlığı

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png

Sırp askeri uzman Mitar Kovac, Rusya'nın tepkisinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Rusya, Zelenskiy'in terörüne artık katlanmak istemiyor" dedi.Sputnik'e verdiği demeçte, Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artıracağını açıklaması ve Rus Savunma Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtı yorumlayan Kovac, çatışma alanlarında yaşananlardan ve Kiev'in izlediği stratejiden doğrudan Vladimir Zelenskiy'i sorumlu tuttu. Bu stratejinin İngiltere, AB ülkeleri, Almanya ve Fransa ile uyum içinde yürütüldüğünü ifade eden Kovac, çatışmanın başından beri Rusya'nın belirli bir itidal gösterdiğini, Kiev yönetiminin ve askeri çevresinin akıllanmasını umduklarını, fakat bunun gerçekleşmediğini vurguladı.Moskova'nın tepkisinin Ukrayna tarafının sergilediği terörizme karşı verilebilecek tek olası yanıt olduğunun altını çizen uzman, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna için askeri felç ihtimali Öngörülebilir gelecekte Ukrayna'nın 'askeri bir felç' durumuyla karşılaşabileceğini belirten Kovac, Batı'nın desteğiyle bu sürecin yavaşlatılmaya çalışıldığını ifade etti.Kovac, "Asıl sorumlu olan Zelenskiy, Batı'nın, özellikle de İngiltere ve önde gelen NATO üyesi Avrupalı ülkelerin kendisine sağladığı tüm araçlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki stratejik hedefleri vurmaya çalışacak" diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rusya-kiev-ve-ukraynanin-diger-bolgelerindeki-askeri-tesislere-yonelik-bombardimanlar-1109275418.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, kiev, sputnik, rus savunma bakanlığı, nato