Sırp uzman Kovac: Rusya, Zelenskiy'in terörüne artık katlanmak istemiyor
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Sırp askeri uzman Kovac, Zelenskiy'in açıklamalarına Rusya'nın verdiği tepkinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirterek, Ukrayna'nın 'askeri bir felç' durumuyla karşılaşabileceğini söyledi.
Sırp askeri uzman Mitar Kovac, Rusya'nın tepkisinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Rusya, Zelenskiy'in terörüne artık katlanmak istemiyor" dedi.
Sputnik'e verdiği demeçte, Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artıracağını açıklaması ve Rus Savunma Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtı yorumlayan Kovac, çatışma alanlarında yaşananlardan ve Kiev'in izlediği stratejiden doğrudan Vladimir Zelenskiy'i sorumlu tuttu.
Bu stratejinin İngiltere, AB ülkeleri, Almanya ve Fransa ile uyum içinde yürütüldüğünü ifade eden Kovac, çatışmanın başından beri Rusya'nın belirli bir itidal gösterdiğini, Kiev yönetiminin ve askeri çevresinin akıllanmasını umduklarını, fakat bunun gerçekleşmediğini vurguladı.
Moskova'nın tepkisinin Ukrayna tarafının sergilediği terörizme karşı verilebilecek tek olası yanıt olduğunun altını çizen uzman, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik'e verdiği demeçte, Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artıracağını açıklaması ve Rus Savunma Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtı yorumlayan Kovac, çatışma alanlarında yaşananlardan ve Kiev'in izlediği stratejiden doğrudan Vladimir Zelenskiy'i sorumlu tuttu.
Bu stratejinin İngiltere, AB ülkeleri, Almanya ve Fransa ile uyum içinde yürütüldüğünü ifade eden Kovac, çatışmanın başından beri Rusya'nın belirli bir itidal gösterdiğini, Kiev yönetiminin ve askeri çevresinin akıllanmasını umduklarını, fakat bunun gerçekleşmediğini vurguladı.
Moskova'nın tepkisinin Ukrayna tarafının sergilediği terörizme karşı verilebilecek tek olası yanıt olduğunun altını çizen uzman, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir yanıt zaten bekleniyordu. Ruslar, Zelenskiy'in ve onun askeri cuntasının terörüne, sivil nesnelere ve sivil enerji altyapısına yönelik tehditlere artık katlanmak istemiyor. Doğal olarak bu, bu askeri makineye hizmet eden her şeyin imha edilmesini kapsıyor."
Ukrayna için askeri felç ihtimali
Öngörülebilir gelecekte Ukrayna'nın 'askeri bir felç' durumuyla karşılaşabileceğini belirten Kovac, Batı'nın desteğiyle bu sürecin yavaşlatılmaya çalışıldığını ifade etti.
Kovac, "Asıl sorumlu olan Zelenskiy, Batı'nın, özellikle de İngiltere ve önde gelen NATO üyesi Avrupalı ülkelerin kendisine sağladığı tüm araçlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki stratejik hedefleri vurmaya çalışacak" diyerek sözlerini tamamladı.
Kovac, "Asıl sorumlu olan Zelenskiy, Batı'nın, özellikle de İngiltere ve önde gelen NATO üyesi Avrupalı ülkelerin kendisine sağladığı tüm araçlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki stratejik hedefleri vurmaya çalışacak" diyerek sözlerini tamamladı.