https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bati-medyasi-fransa-macron-doneminde-avrupanin-zayif-halkasina-donustu-1109300313.html

Batı medyası: Fransa, Macron döneminde ‘Avrupa'nın zayıf halkasına’ dönüştü

Batı medyası: Fransa, Macron döneminde ‘Avrupa'nın zayıf halkasına’ dönüştü

Sputnik Türkiye

Fransa’nın, artan kamu borcu, düşen büyüme oranları ve siyasi krizlerle Euro Bölgesi ekonomisinin en zayıf halkası haline geldiği belirtildi. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T14:50+0300

2026-10-05T14:50+0300

2026-10-05T14:50+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

avrupa

euro bölgesi

bloomberg

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Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılından bu yana attığı ekonomik ve siyasi adımları değerlendirildi.Haberde, Macron’un Fransa’yı küresel sahnede söz sahibi ve yenilenmiş bir Avrupa’nın lokomotifi yapma hedefiyle yola çıktığı, ancak mevcut tablonun bu hırslarla çeliştiği ifade edildi. Yaklaşık 10 yıldır süren siyasi hatalar ve küresel krizler karşısında kamu harcamalarının ana çözüm yöntemi olarak kullanıldığı belirtilerek, halktaki hoşnutsuzluğun arttığına, ekonomik büyümenin yavaşladığına ve devlet borcunun hızla yükseldiğine dikkat çekildi.Siyasi hatalar ve harcama krizleriMacron’un görev süresinin ilk yıllarında büyüme, düşen işsizlik ve düşük bütçe açığı gibi olumlu göstergelerden güç alarak büyük sermaye odaklı reformları hayata geçirdiği, ancak sonrasında kritik siyasi hatalar yaptığı vurgulandı:Küresel tahvil piyasasındaki dalgalanmaların ortasında yatırımcıların Fransız varlıklarından el çektiği ifade edilen analizde, 2024 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerin Macron’un konumunu daha da zayıflattığı kaydedildi. Anketlerde muhalefetin öne çıktığına dikkat çekilerek, 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Macron’un bugüne kadar attığı tüm adımları tamamen etkisiz kılabileceği değerlendirmesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-disisleri-bakanligindan-starlink-aciklamasi-icislerine-mudahale-tehdidi-buyuyor-1109299933.html

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fransa, emmanuel macron, avrupa, euro bölgesi, bloomberg