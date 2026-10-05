https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bati-medyasi-fransa-macron-doneminde-avrupanin-zayif-halkasina-donustu-1109300313.html
Batı medyası: Fransa, Macron döneminde ‘Avrupa'nın zayıf halkasına’ dönüştü
Batı medyası: Fransa, Macron döneminde ‘Avrupa'nın zayıf halkasına’ dönüştü
Sputnik Türkiye
Fransa’nın, artan kamu borcu, düşen büyüme oranları ve siyasi krizlerle Euro Bölgesi ekonomisinin en zayıf halkası haline geldiği belirtildi. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T14:50+0300
2026-10-05T14:50+0300
2026-10-05T14:50+0300
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avrupa
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Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılından bu yana attığı ekonomik ve siyasi adımları değerlendirildi.Haberde, Macron’un Fransa’yı küresel sahnede söz sahibi ve yenilenmiş bir Avrupa’nın lokomotifi yapma hedefiyle yola çıktığı, ancak mevcut tablonun bu hırslarla çeliştiği ifade edildi. Yaklaşık 10 yıldır süren siyasi hatalar ve küresel krizler karşısında kamu harcamalarının ana çözüm yöntemi olarak kullanıldığı belirtilerek, halktaki hoşnutsuzluğun arttığına, ekonomik büyümenin yavaşladığına ve devlet borcunun hızla yükseldiğine dikkat çekildi.Siyasi hatalar ve harcama krizleriMacron’un görev süresinin ilk yıllarında büyüme, düşen işsizlik ve düşük bütçe açığı gibi olumlu göstergelerden güç alarak büyük sermaye odaklı reformları hayata geçirdiği, ancak sonrasında kritik siyasi hatalar yaptığı vurgulandı:Küresel tahvil piyasasındaki dalgalanmaların ortasında yatırımcıların Fransız varlıklarından el çektiği ifade edilen analizde, 2024 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerin Macron’un konumunu daha da zayıflattığı kaydedildi. Anketlerde muhalefetin öne çıktığına dikkat çekilerek, 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Macron’un bugüne kadar attığı tüm adımları tamamen etkisiz kılabileceği değerlendirmesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-disisleri-bakanligindan-starlink-aciklamasi-icislerine-mudahale-tehdidi-buyuyor-1109299933.html
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fransa, emmanuel macron, avrupa, euro bölgesi, bloomberg
fransa, emmanuel macron, avrupa, euro bölgesi, bloomberg
Batı medyası: Fransa, Macron döneminde ‘Avrupa'nın zayıf halkasına’ dönüştü
Fransa’nın, artan kamu borcu, düşen büyüme oranları ve siyasi krizlerle Euro Bölgesi ekonomisinin en zayıf halkası haline geldiği belirtildi.
Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılından bu yana attığı ekonomik ve siyasi adımları değerlendirildi.
Haberde, Macron’un Fransa’yı küresel sahnede söz sahibi ve yenilenmiş bir Avrupa’nın lokomotifi yapma hedefiyle yola çıktığı, ancak mevcut tablonun bu hırslarla çeliştiği ifade edildi. Yaklaşık 10 yıldır süren siyasi hatalar ve küresel krizler karşısında kamu harcamalarının ana çözüm yöntemi olarak kullanıldığı belirtilerek, halktaki hoşnutsuzluğun arttığına, ekonomik büyümenin yavaşladığına ve devlet borcunun hızla yükseldiğine dikkat çekildi.
Siyasi hatalar ve harcama krizleri
Macron’un görev süresinin ilk yıllarında büyüme, düşen işsizlik ve düşük bütçe açığı gibi olumlu göstergelerden güç alarak büyük sermaye odaklı reformları hayata geçirdiği, ancak sonrasında kritik siyasi hatalar yaptığı vurgulandı:
Sarı Yelekliler protestoları:
Kasım 2018’de önerilen ek yakıt vergisi kitlesel protestolara yol açtı. Kriz, Macron’un "zenginlerin başkanı
" olmakla suçlanmasına neden olurken, kamuoyunu yatıştırmak adına düşük gelirli çalışanlara sağlanan muafiyetler bütçeye 10 milyar euro ek yük
getirdi.
Kovid-19 harcamaları:
Salgın sonrası devlet desteklerinin zamanında sonlandırılamaması kamu maliyesine zarar verdi. Fransa Sayıştayı verilerine göre, 2020’den itibaren üç yıllık süreçte pandemiye bağlı fazladan harcamalar 190 milyar euroya
ulaştı.
Enerji krizi:
Ukrayna’daki çatışmaların gölgesinde yaşanan enerji krizinin Fransız bütçesine maliyeti 72 milyar euro
olarak kayıtlara geçti.
Küresel tahvil piyasasındaki dalgalanmaların ortasında yatırımcıların Fransız varlıklarından el çektiği ifade edilen analizde, 2024 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerin Macron’un konumunu daha da zayıflattığı kaydedildi. Anketlerde muhalefetin öne çıktığına dikkat çekilerek, 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Macron’un bugüne kadar attığı tüm adımları tamamen etkisiz kılabileceği değerlendirmesine yer verildi.