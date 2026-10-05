https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/a-milli-futbol-takiminin-italya-karsisindaki-ilk-11i-belli-oldu-1109308487.html
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısındaki ilk 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Vincenzo... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T20:53+0300
2026-10-05T20:53+0300
2026-10-05T20:54+0300
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atv
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UEFA Uluslar Ligi'ndeki dev randevu öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu İtalya deplasmanında sahaya süreceği başlangıç kadrosunu netleştirdi.İşte Türkiye - İtalya maçında sahaya çıkacak ilk 11 ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle:Türkiye - İtalya maçı ilk 11'leriA Milli Takımın İtalya karşısında galibiyet arayacağı ilk 11 şu isimlerden oluştu:Montella'dan İtalya karşısında sürpriz kadroA Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın güçlü oyun yapısına karşı hem savunmada hem de orta sahada dinamik bir kadro tercih etti. Kalede Uğurcan Çakır'a şans veren İtalyan teknik adam, savunma hattını Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı dörtlüsüyle kurdu.Orta sahada ise İsmail Yüksek ve Salih Özcan ikilisiyle direnç artırılırken; hücum hattında Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve genç yetenek Aral Şimşir gol yollarında etkili olmaya çalışacak.Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği dev mücadele Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Maç ATV'de yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/tff-baskani-haciosmanoglu-konustu-her-turlu-kavgayi-goze-almis-biriyim-1109290284.html
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uefa uluslar ligi, zeki çelik, ozan kabak, atv, i̇talya, a milli futbol takımı
uefa uluslar ligi, zeki çelik, ozan kabak, atv, i̇talya, a milli futbol takımı
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısındaki ilk 11'i belli oldu
20:53 05.10.2026 (güncellendi: 20:54 05.10.2026)
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısında sürpriz bir kadro tercih etti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki dev randevu öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu İtalya deplasmanında sahaya süreceği başlangıç kadrosunu netleştirdi.
İşte Türkiye - İtalya maçında sahaya çıkacak ilk 11 ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle:
Türkiye - İtalya maçı ilk 11'leri
A Milli Takımın İtalya karşısında galibiyet arayacağı ilk 11 şu isimlerden oluştu:
Savunma:
Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı
Orta Saha:
İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu
Montella'dan İtalya karşısında sürpriz kadro
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın güçlü oyun yapısına karşı hem savunmada hem de orta sahada dinamik bir kadro tercih etti. Kalede Uğurcan Çakır'a şans veren İtalyan teknik adam, savunma hattını Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı dörtlüsüyle kurdu.
Orta sahada ise İsmail Yüksek ve Salih Özcan ikilisiyle direnç artırılırken; hücum hattında Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve genç yetenek Aral Şimşir gol yollarında etkili olmaya çalışacak.
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği dev mücadele Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Maç ATV'de yayınlanacak.