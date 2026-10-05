https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/a-milli-futbol-takimi-italyaya-karsi-3--1-kaybetti--1109310942.html
A Milli Futbol Takımı İtalya'ya karşı 3 -1 kaybetti
A Milli Futbol Takımı İtalya'ya karşı 3 -1 kaybetti
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T23:41+0300
2026-10-05T23:41+0300
2026-10-05T23:48+0300
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya’ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/tff-baskani-haciosmanoglu-konustu-her-turlu-kavgayi-goze-almis-biriyim-1109290284.html
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türkiye, i̇talya, son dakika
türkiye, i̇talya, son dakika
A Milli Futbol Takımı İtalya'ya karşı 3 -1 kaybetti
23:41 05.10.2026 (güncellendi: 23:48 05.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya’ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.