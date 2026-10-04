https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/besiktasta-serdal-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1109283335.html

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü'nde kongreye tek aday giren Serdal Adalı, 3815 oy alarak yeniden başkan oldu. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T18:55+0300

2026-10-04T18:55+0300

2026-10-04T18:58+0300

spor

serdal adalı

sinan erdem spor salonu

haberler

beşiktaş

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3 bin 910 oyun, 3 bin 815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.

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sinan erdem spor salonu

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serdal adalı, sinan erdem spor salonu, haberler, beşiktaş