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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nde kongreye tek aday giren Serdal Adalı, 3815 oy alarak yeniden başkan oldu. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T18:55+0300
2026-10-04T18:58+0300
spor
serdal adalı
sinan erdem spor salonu
haberler
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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3 bin 910 oyun, 3 bin 815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/binicilikte-cumhurbaskanligi-kupasi-sahibini-buldu-zirve-selahattin-yarkin-altindagin-1109282348.html
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serdal adalı, sinan erdem spor salonu, haberler, beşiktaş
serdal adalı, sinan erdem spor salonu, haberler, beşiktaş

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

18:55 04.10.2026 (güncellendi: 18:58 04.10.2026)
© AA / Beyza CömertBeşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AA / Beyza Cömert
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Beşiktaş Kulübü'nde kongreye tek aday giren Serdal Adalı, 3815 oy alarak yeniden başkan oldu.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3 bin 910 oyun, 3 bin 815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.
Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
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