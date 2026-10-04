https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/besiktasta-serdal-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1109283335.html
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nde kongreye tek aday giren Serdal Adalı, 3815 oy alarak yeniden başkan oldu. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T18:55+0300
2026-10-04T18:55+0300
2026-10-04T18:58+0300
spor
serdal adalı
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haberler
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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3 bin 910 oyun, 3 bin 815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
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serdal adalı, sinan erdem spor salonu, haberler, beşiktaş
serdal adalı, sinan erdem spor salonu, haberler, beşiktaş
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
18:55 04.10.2026 (güncellendi: 18:58 04.10.2026)
Beşiktaş Kulübü'nde kongreye tek aday giren Serdal Adalı, 3815 oy alarak yeniden başkan oldu.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3 bin 910 oyun, 3 bin 815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.
Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.