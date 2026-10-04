https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-sacma-yaz-saati-uygulamasi-kaldirilsin-dedi-tasariya-karsi-cikan-senatorun-cep-telefonunu-1109269668.html

Trump'tan 'saçma yaz saati uygulaması kaldırılsın' dedi, tasarıya karşı çıkan senatörün cep telefonunu paylaştı

Trump'tan 'saçma yaz saati uygulaması kaldırılsın' dedi, tasarıya karşı çıkan senatörün cep telefonunu paylaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. İşte detaylar...

2026-10-04T10:16+0300

2026-10-04T10:16+0300

2026-10-04T10:16+0300

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Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.1. Dünya Savaşı’ndan beri uygulanıyorToplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı" diye konuştu.Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kalici-yaz-saati-uygulamasi-devam-edecek-mi-saatler-ne-zaman-geriye-alinacak-1099801235.html

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yaz saati, abd, haberler