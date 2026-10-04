https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trump-istihbarat-direktoru-jay-claytoni-yapay-zeka-cari-olarak-atadi-1109280970.html

Trump, istihbarat direktörü Jay Clayton'ı 'Yapay Zeka Çarı' olarak atadı

Trump, istihbarat direktörü Jay Clayton'ı 'Yapay Zeka Çarı' olarak atadı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yönetimin yapay zekadan sorumlu yetkilisi olarak görevlendirdi. Detaylar haberde...

2026-10-04T16:54+0300

2026-10-04T16:54+0300

2026-10-04T16:54+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yönetimin yapay zekadan sorumlu "yapay zeka çarı" olarak atadı.Clayton aynı zamanda, Beyaz Saray tarafından oluşturulan ve Trump'ın tercih ettiği ifadeyle ‘Super Intelligence Force’ (Süper Zeka Gücü) adı verilen yeni görev gücünün başkanlığını yürütecek.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada görevin amacının "Amerika'nın Süper Zeka alanında dünyaya liderlik etmeye devam etmesini sağlamak" ve "tüm Amerikalıların çıkarlarını koruyarak yaşamlarını iyileştirmek" olduğunu belirtti.120 gün içinde rapor hazırlayacakAğustos ayında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilen Clayton, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada yeni görev gücünün 120 gün içinde yapay zekanın beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendiren bir rapor hazırlayacağını söyledi.Raporda ayrıca federal hükümetin yapay zeka alanında nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin öneriler yer alacak.Clayton, "İlk olmamanın riski yüksek" değerlendirmesinde bulundu.Yapay zeka tartışmalarıAtama, yapay zekanın güvenliği konusunda ABD'de tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.Bazı araştırmacılar, teknolojiyi geliştiren kişilerin yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanları öldürebilecek riskler taşıdığına inandığı yönünde uyarılarda bulunurken, ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri daha fazla önlem alınması çağrısı yaptı.Trump yönetimi ise yapay zeka alanında kapsamlı düzenlemelerin ABD'nin Çin karşısındaki teknolojik rekabet gücünü zayıflatabileceği görüşünü savunuyor. Trump, geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zekanın yönetilmesine ilişkin ortak çalışma yürütmek istemediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/yapay-zekada-kiyamet-panigi-son-yasananlar-her-sey-kontrol-altinda-anlatisinin-coktugunu-gosteriyor-1109155267.html

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