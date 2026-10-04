https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/suriye-katar-ve-urdunden-israile-kinama-1109283911.html
Suriye, Katar ve Ürdün'den İsrail'e kınama
Suriye, Katar ve Ürdün'den İsrail'e kınama
Sputnik Türkiye
Suriye, Katar ve Ürdün, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerini ve 'Sufa 53' projesi kapsamındaki çalışmalarını kınadı. Üç ülke, faaliyetlerin... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T20:05+0300
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Suriye, Katar ve Ürdün, İsrail'in Suriye topraklarında sürdürdüğü faaliyetlere ve 'Sufa 53' projesine tepki göstererek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden ihlallerinin Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin bölgesel güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak, uluslararası topluma İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymasını sağlaması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Suriye topraklarında sürdürdüğü ihlaller ve Sufa 53 projesi olarak adlandırılan bölgedeki çalışmalar kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.Suriye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, 'Sufa 53 Hattı' projesinin tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuk kurallarını zedelediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu eylemlere son verilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla caydırıcı tedbirler alma çağrısı yapıldı.Suriye'nin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde tüm toprakları üzerindeki egemenlik hakkına bağlılığı yinelenirken, uluslararası toplumun devletlerin egemenliğini ve sınır dokunulmazlığını koruma konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü 'Sufa 53' veya 'Büyük Fırtına' olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor. Proje kapsamında İsrail, Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri hendek kazıyor. Ayrıca askeri yolların açılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor. Kazı çalışmalarının Kuneytra ve Dera kırsalında yaşayan yerel halkın önemli geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de ciddi zarar verdiği bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afganistan-cin-sinirina-yol-acti-121-kilometrelik-proje-tamamlandi-1109283728.html
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ortadoğu, suriye, i̇srail, katar, ürdün, golan tepeleri
ortadoğu, suriye, i̇srail, katar, ürdün, golan tepeleri
Suriye, Katar ve Ürdün'den İsrail'e kınama
20:05 04.10.2026 (güncellendi: 20:06 04.10.2026)
Suriye, Katar ve Ürdün, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerini ve 'Sufa 53' projesi kapsamındaki çalışmalarını kınadı. Üç ülke, faaliyetlerin uluslararası hukuku ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.
Suriye, Katar ve Ürdün, İsrail'in Suriye topraklarında sürdürdüğü faaliyetlere ve 'Sufa 53' projesine tepki göstererek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden ihlallerinin Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin bölgesel güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak, uluslararası topluma İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymasını sağlaması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Suriye topraklarında sürdürdüğü ihlaller ve Sufa 53 projesi olarak adlandırılan bölgedeki çalışmalar kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, 'Sufa 53 Hattı' projesinin tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuk kurallarını zedelediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu eylemlere son verilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla caydırıcı tedbirler alma çağrısı yapıldı.
Suriye'nin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde tüm toprakları üzerindeki egemenlik hakkına bağlılığı yinelenirken, uluslararası toplumun devletlerin egemenliğini ve sınır dokunulmazlığını koruma konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.
İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü 'Sufa 53' veya 'Büyük Fırtına' olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor. Proje kapsamında İsrail, Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri hendek kazıyor. Ayrıca askeri yolların açılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.
Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor. Kazı çalışmalarının Kuneytra ve Dera kırsalında yaşayan yerel halkın önemli geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de ciddi zarar verdiği bildiriliyor.