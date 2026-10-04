https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/spkden-yatirimci-tazmin-merkezi-mal-varliginin-korunmasi-hukmune-iliskin-aciklama-1109279643.html

SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama

SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T15:53+0300

2026-10-04T15:53+0300

2026-10-04T15:55+0300

türki̇ye

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon

fon soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/31/1040203175_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_addccf0b8de6ce5a522e65ad76f58fc3.jpg

SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama yapıldı.SPK'den yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi.2012 tarihinden itibaren SPK Kanunu'nda varAçıklamada, "Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine, YTM mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 2026 yılının temmuz ayında ilk kez düzenlenmiş değildir. Bu hüküm, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır." denildi.Fon soruşturması: Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65'e ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-eski-spk-baskani-ibrahim-omer-gonul-hakkinda-sorusturma-izni-1109274478.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması