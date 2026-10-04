https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-eski-spk-baskani-ibrahim-omer-gonul-hakkinda-sorusturma-izni-1109274478.html

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma izni istendi

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma izni istendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsadaki manipülasyon ve fon krizinde denetim görevini ihmal ettiği gerekçesiyle eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T12:27+0300

2026-10-04T12:27+0300

2026-10-04T12:32+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

hazine

maliye bakanlığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.Bakanlığa yazı gönderildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun, 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı.Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti.Manipülasyon mercek altındaSavcılığın yazısında; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık, dosyalardaki eylemlerin; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildiBaşsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı.Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.Yazıda, SPK'nın fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.Raporlar savcılığa gönderildiBaşsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.Savcılık, kamuoyunda “fon krizi” olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi.Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi.Fon soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istediği bildirilmişti. Soruşturmaya ilişkin gözaltılar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/bahceliden-fon-sorusturmasi-aciklamasi-kisinin-kimligine-ve-kisiligine-bakilmaksizin-uzerine-1109262736.html

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