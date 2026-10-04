https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/son-dakika-haberleri-yemende-husilerin-kontrolundeki-bolgelere-saldirilar-1109267407.html

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar

Sputnik Türkiye

Yemen'de Husilere bağlı Al Masirah televizyonu, Suudi Arabistan destekli güçlerin ülkenin kuzeyindeki Saada ve Hacce vilayetlerine füze saldırıları... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:40+0300

2026-10-04T09:40+0300

2026-10-04T09:40+0300

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Husilere bağlı Al Masirah TV'nin haberine göre, Suudi güçleri kuzeydeki Saada vilayetinin Haydan ilçesindeki sınır bölgelerine füze saldırıları düzenledi.Televizyon kanalı ayrıca Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Abs ilçesine de bir saldırı düzenlendiğini aktardı.Suudi Arabistan makamları, söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Suudi öncülüğündeki koalisyondan Husilerin Riyad iddiasına yalanlamaÖte yandan Yemen'de Husilere karşı operasyon yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi.Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Asharq Al-Awsat'a yaptığı açıklamada, Husilerin "yaşadıkları kayıpların boyutundan ve kendilerine yönelik artan kamuoyu öfkesinden dikkati başka yöne çekmeye çalıştığını" savundu.Husiler daha önce, Riyad yakınlarındaki Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıklamış ve saldırının ardından tesiste büyük yangınlar çıktığını iddia etmişti.Yemen'de neler oluyor?Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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