Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/son-dakika-haberleri-yemende-husilerin-kontrolundeki-bolgelere-saldirilar-1109267407.html
Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar
Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husilere bağlı Al Masirah televizyonu, Suudi Arabistan destekli güçlerin ülkenin kuzeyindeki Saada ve Hacce vilayetlerine füze saldırıları... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:40+0300
2026-10-04T09:40+0300
dünya
suudi arabistan
husiler
yemen
haberler
al masirah
saada
koalisyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109267095_0:437:576:761_1920x0_80_0_0_05ceb77ddd7c56520aea1d0a15bea6b5.jpg
Husilere bağlı Al Masirah TV'nin haberine göre, Suudi güçleri kuzeydeki Saada vilayetinin Haydan ilçesindeki sınır bölgelerine füze saldırıları düzenledi.Televizyon kanalı ayrıca Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Abs ilçesine de bir saldırı düzenlendiğini aktardı.Suudi Arabistan makamları, söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Suudi öncülüğündeki koalisyondan Husilerin Riyad iddiasına yalanlamaÖte yandan Yemen'de Husilere karşı operasyon yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi.Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Asharq Al-Awsat'a yaptığı açıklamada, Husilerin "yaşadıkları kayıpların boyutundan ve kendilerine yönelik artan kamuoyu öfkesinden dikkati başka yöne çekmeye çalıştığını" savundu.Husiler daha önce, Riyad yakınlarındaki Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıklamış ve saldırının ardından tesiste büyük yangınlar çıktığını iddia etmişti.Yemen'de neler oluyor?Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
suudi arabistan
yemen
saada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109267095_0:383:576:815_1920x0_80_0_0_2bbc9217eb2273347ee82619c8c1139e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, husiler, yemen, haberler, al masirah, saada, koalisyon
suudi arabistan, husiler, yemen, haberler, al masirah, saada, koalisyon

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılar

09:40 04.10.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIASuudi destekli Yemen güçleri Husi bölgelerine saldırıyor
Suudi destekli Yemen güçleri Husi bölgelerine saldırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIA
Abone ol
Yemen'de Husilere bağlı Al Masirah televizyonu, Suudi Arabistan destekli güçlerin ülkenin kuzeyindeki Saada ve Hacce vilayetlerine füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suudi Arabistan'dan ise saldırılara ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Husilere bağlı Al Masirah TV'nin haberine göre, Suudi güçleri kuzeydeki Saada vilayetinin Haydan ilçesindeki sınır bölgelerine füze saldırıları düzenledi.
Televizyon kanalı ayrıca Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Abs ilçesine de bir saldırı düzenlendiğini aktardı.
Suudi Arabistan makamları, söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Suudi öncülüğündeki koalisyondan Husilerin Riyad iddiasına yalanlama

Öte yandan Yemen'de Husilere karşı operasyon yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi.
Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Asharq Al-Awsat'a yaptığı açıklamada, Husilerin "yaşadıkları kayıpların boyutundan ve kendilerine yönelik artan kamuoyu öfkesinden dikkati başka yöne çekmeye çalıştığını" savundu.
El-Maliki, Husilerin Taiz'de karşı karşıya kaldığı durumun ve Yemen silahlı kuvvetleri ile Halk Direnişi güçlerinin çeşitli cephelerde örgüt mensuplarına verdiği kayıpların, Husileri "hayali zaferler" aramaya ittiğini ileri sürdü.
Husiler daha önce, Riyad yakınlarındaki Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıklamış ve saldırının ardından tesiste büyük yangınlar çıktığını iddia etmişti.

Yemen'de neler oluyor?

Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.
Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.
Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
DÜNYA
Husiler kimdir? Suudi Arabistan ne durumda? Yemen'deki hareketten Kızıldeniz'in kritik noktalarına
16 Eylül, 09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала