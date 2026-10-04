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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantısı yarın yapılacak
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantısı yarın yapılacak
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da buluşacak.
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Dışişleri kaynaklarına göre, toplantıda, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan ittifakın kurumsallaştırılması ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.Fidan'ın, kaynaklara göre, "Türkiye'nin ittifakın kurumsallaşma sürecine ilişkin görüşlerini paylaşması, Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve müttefik ülkelerin ortak güvenliğini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini aktarması öngörülüyor."'İttifakın kurumsallaşması' gündemiDışiişleri kaynakları toplantıyla ilgili ayrıca şu notları düştü: Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-pakistan-disisleri-bakani-gelecek-hafta-suudi-arabistandaki-husi-saldirilarini-gorusecegiz-1109239439.html
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hakan fidan, pakistan, türkiye
hakan fidan, pakistan, türkiye

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantısı yarın yapılacak

12:56 04.10.2026 (güncellendi: 13:08 04.10.2026)
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına katılacak.
Dışişleri kaynaklarına göre, toplantıda, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan ittifakın kurumsallaştırılması ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.
Fidan'ın, kaynaklara göre, "Türkiye'nin ittifakın kurumsallaşma sürecine ilişkin görüşlerini paylaşması, Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve müttefik ülkelerin ortak güvenliğini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini aktarması öngörülüyor."

'İttifakın kurumsallaşması' gündemi

Dışiişleri kaynakları toplantıyla ilgili ayrıca şu notları düştü:
2Fidan'ın, ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından önem taşıdığına işaret etmesi bekleniyor.
Toplantıda ayrıca ittifakın mevcut tehditlere ortak ve etkin yanıt verme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesindeki rolünün ele alınması öngörülüyor.
Türkiye'nin, uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulaması beklenirken, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği mesajının verilmesi planlanıyor.
Fidan'ın, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin dayanışma ve desteğini teyit etmesi bekleniyor.
Fidan'ın ayrıca kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi ve bölgesel gerilimlerin azaltılması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.
Türkiye'nin, İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine ilişkin değerlendirmelerini de toplantıda paylaşması bekleniyor."

Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."
İshak Dar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Pakistan açıkladı: Mekke Anlaşması'na imza atan üç ülke gelecek hafta Riyad'da buluşacak
2 Ekim, 15:28
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