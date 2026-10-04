https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/son-dakika-haberleri-turkiye-pakistan-ve-suudi-arabistanin-mekke-anlasmasi-kapsaminda-riyaddaki-toplantisi-yarin-1109275171.html

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantısı yarın yapılacak

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'daki toplantısı yarın yapılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da buluşacak.

2026-10-04T12:56+0300

2026-10-04T12:56+0300

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Dışişleri kaynaklarına göre, toplantıda, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan ittifakın kurumsallaştırılması ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.Fidan'ın, kaynaklara göre, "Türkiye'nin ittifakın kurumsallaşma sürecine ilişkin görüşlerini paylaşması, Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve müttefik ülkelerin ortak güvenliğini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini aktarması öngörülüyor."'İttifakın kurumsallaşması' gündemiDışiişleri kaynakları toplantıyla ilgili ayrıca şu notları düştü: Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-pakistan-disisleri-bakani-gelecek-hafta-suudi-arabistandaki-husi-saldirilarini-gorusecegiz-1109239439.html

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