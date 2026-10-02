https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-pakistan-disisleri-bakani-gelecek-hafta-suudi-arabistandaki-husi-saldirilarini-gorusecegiz-1109239439.html

Pakistan açıkladı: Mekke Anlaşması'na imza atan üç ülke gelecek hafta Riyad'da buluşacak

Pakistan açıkladı: Mekke Anlaşması'na imza atan üç ülke gelecek hafta Riyad'da buluşacak

Sputnik Türkiye

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, "Gelecek hafta Riyad’da yapacağımız toplantıda Suudi Arabistan’daki Husi saldırılarını görüşeceğiz" dedi. Suudi Arabistan... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:28+0300

2026-10-02T15:28+0300

2026-10-02T15:43+0300

dünya

pakistan

suudi arabistan

türkiye

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Pakistan Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İshak Dar, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir ücret alınmaması gerektiğini söyledi.İshak Dar, “Hürmüz’den geçişlerde herhangi bir ücret ya da bedel olmamalı” ifadelerini kullandı.Pakistanlı bakan aynı zamanda gelecek hafta Riyad’da yapılacak toplantıda Suudi Arabistan'a saldırıların ele alınacağını söyledi. İshak Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na imza atan Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Riyad’da buluşacağını söyledi.Prens Salman: Mekke Anlaşması'nı bölge için kurdukÖte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların bir sonucu olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın kurulduğunu söylemişti.Prens Bin Selman, bölge istikrarının güçlendirilmesi, gerilim ve çatışmalardan uzak durulması gerektiğini kaydetmişti.Mekke Anlaşması nedir, neler içeriyor?Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.Anlaşmayla ilgili ortak açıklama şöyle:

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pakistan

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