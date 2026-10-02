Pakistan açıkladı: Mekke Anlaşması'na imza atan üç ülke gelecek hafta Riyad'da buluşacak
15:28 02.10.2026 (güncellendi: 15:43 02.10.2026)
© Shamil Zhumatovİshak Dar
© Shamil Zhumatov
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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, "Gelecek hafta Riyad’da yapacağımız toplantıda Suudi Arabistan’daki Husi saldırılarını görüşeceğiz" dedi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye geçen hafta, saldırıları konu alan bir başka görüşme gerçekleştirmişti
Pakistan Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İshak Dar, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir ücret alınmaması gerektiğini söyledi.
İshak Dar, “Hürmüz’den geçişlerde herhangi bir ücret ya da bedel olmamalı” ifadelerini kullandı.
Pakistanlı bakan aynı zamanda gelecek hafta Riyad’da yapılacak toplantıda Suudi Arabistan'a saldırıların ele alınacağını söyledi. İshak Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na imza atan Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Riyad’da buluşacağını söyledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, geçen hafta Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katılmıştı.
Prens Salman: Mekke Anlaşması'nı bölge için kurduk
Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların bir sonucu olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın kurulduğunu söylemişti.
Prens Bin Selman, bölge istikrarının güçlendirilmesi, gerilim ve çatışmalardan uzak durulması gerektiğini kaydetmişti.
Mekke Anlaşması nedir, neler içeriyor?
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Anlaşmayla ilgili ortak açıklama şöyle:
"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.
Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."