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Arakçi'den 'sınır dışı' iddiasına tepki: 'Çaresizlik ve yenilgi kokuyor'
Arakçi'den 'sınır dışı' iddiasına tepki: 'Çaresizlik ve yenilgi kokuyor'
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın, ABD'den ayrılmaları için verilen sürede ülkeyi terk etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı edildiği yönündeki iddiayı yalanladı.
2026-10-04T12:41+0300
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Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli haber platformu Axios'un, BM Genel Kurulu'nun ardından iki İranlı diplomattan ABD'yi terk etmelerinin istendiğine ilişkin haberine tepki gösterdi.İran Dışişleri Bakanı, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Daha erken ayrılan biri hariç BM Genel Kurulu'na katılan tüm İranlı diplomatlar, planlandığı gibi (ABD'den) ayrıldı" ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya da tepki göstererek, "Sahte diplomat 'sınır dışı edilmesiyle' övünmek, herhangi bir diplomatik misyonun başı için uygun değildir" dedi.İranlı Bakan, bu tutumun "çaresizlik ve yenilgi koktuğunu" belirterek ABD'nin BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirtti.Axios ne yazmıştı?Amerika merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, kendilerinden istenen süre içinde ABD'den ayrılmadığının tespit edildiğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html
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abd, abbas arakçi, marco rubio, haberler
abd, abbas arakçi, marco rubio, haberler

Arakçi'den 'sınır dışı' iddiasına tepki: 'Çaresizlik ve yenilgi kokuyor'

12:41 04.10.2026 (güncellendi: 12:57 04.10.2026)
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın, ABD'den ayrılmaları için verilen sürede ülkeyi terk etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı edildiği yönündeki iddiayı yalanladı.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli haber platformu Axios'un, BM Genel Kurulu'nun ardından iki İranlı diplomattan ABD'yi terk etmelerinin istendiğine ilişkin haberine tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Daha erken ayrılan biri hariç BM Genel Kurulu'na katılan tüm İranlı diplomatlar, planlandığı gibi (ABD'den) ayrıldı" ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya da tepki göstererek, "Sahte diplomat 'sınır dışı edilmesiyle' övünmek, herhangi bir diplomatik misyonun başı için uygun değildir" dedi.
İranlı Bakan, bu tutumun "çaresizlik ve yenilgi koktuğunu" belirterek ABD'nin BM'ye ev sahipliği yapan ülke olarak üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirtti.

Axios ne yazmıştı?

Amerika merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, kendilerinden istenen süre içinde ABD'den ayrılmadığının tespit edildiğini öne sürmüştü.
Haberde, iki diplomatın ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun talimatıyla ülkeden gönderildiği iddia edilmişti.
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