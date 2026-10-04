https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rusya-kiev-ve-ukraynanin-diger-bolgelerindeki-askeri-tesislere-yonelik-bombardimanlar-1109275418.html

Rusya: Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanlar güçlendirilecek

Rusya: Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanlar güçlendirilecek

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıların süreceğine dair açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T13:08+0300

2026-10-04T13:08+0300

2026-10-04T13:22+0300

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Vladimir Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sıklaştıracağını açıklamasına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanların artırılacağı mesajını gönderdi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Zelenskiy'in bugünkü açıklamalarının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere ve savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanları güçlendirilecek" dendi.'Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı'📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın öne çıkan açıklamaları:🔴Zelenskiy, 6 sivilin öldürüldüğü seçim merkezlerine yönelik hedefli füze ve İHA saldırıları da dahil sivil hedeflere yönelik terör saldırılarıyla Duma seçimlerini engellemeye çalıştı🔴19-20 Eylül tarihlerinde Moskova'daki sivil hedeflere 1600'den fazla Ukrayna SİHA'sıyla geniş çaplı saldırı girişimi oldu🔴Kiev, Haziran 2026'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu sekteye uğratmak için SİHA'larla terör saldırılarına kalkıştı🔴Geçen gece Kiev rejimi, askeri hedeflerin bulunmadığı Belgorod'un yerleşim bölgelerine kasıtlı terör saldırısı düzenledi🔴Siviller hayatını kaybetti ve yaralandı, apartmanlar, müstakil evler ve araçlar zarar gördü🔴Zelenskiy'in açıklaması sonrası Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri ve savunma sanayi tesislerine bombardımanlar güçlendirilecek🔴Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı, tüm kişisel ve siyasi sorumluluk ona ait

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/medvedevden-uzay-savasi-uyarisi-starlink-uydulari-yere-cakilir-1109273137.html

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ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, vladimir zelenskiy