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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rusya-kiev-ve-ukraynanin-diger-bolgelerindeki-askeri-tesislere-yonelik-bombardimanlar-1109275418.html
Rusya: Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanlar güçlendirilecek
Rusya: Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanlar güçlendirilecek
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıların süreceğine dair açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T13:08+0300
2026-10-04T13:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
vladimir zelenskiy
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Vladimir Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sıklaştıracağını açıklamasına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanların artırılacağı mesajını gönderdi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Zelenskiy'in bugünkü açıklamalarının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere ve savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanları güçlendirilecek" dendi.'Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı'📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın öne çıkan açıklamaları:🔴Zelenskiy, 6 sivilin öldürüldüğü seçim merkezlerine yönelik hedefli füze ve İHA saldırıları da dahil sivil hedeflere yönelik terör saldırılarıyla Duma seçimlerini engellemeye çalıştı🔴19-20 Eylül tarihlerinde Moskova'daki sivil hedeflere 1600'den fazla Ukrayna SİHA'sıyla geniş çaplı saldırı girişimi oldu🔴Kiev, Haziran 2026'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu sekteye uğratmak için SİHA'larla terör saldırılarına kalkıştı🔴Geçen gece Kiev rejimi, askeri hedeflerin bulunmadığı Belgorod'un yerleşim bölgelerine kasıtlı terör saldırısı düzenledi🔴Siviller hayatını kaybetti ve yaralandı, apartmanlar, müstakil evler ve araçlar zarar gördü🔴Zelenskiy'in açıklaması sonrası Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri ve savunma sanayi tesislerine bombardımanlar güçlendirilecek🔴Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı, tüm kişisel ve siyasi sorumluluk ona ait
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/medvedevden-uzay-savasi-uyarisi-starlink-uydulari-yere-cakilir-1109273137.html
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ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, vladimir zelenskiy
ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, vladimir zelenskiy

Rusya: Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanlar güçlendirilecek

13:08 04.10.2026 (güncellendi: 13:22 04.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıların süreceğine dair açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik bombardımanların artacağının altını çizdi.
Vladimir Zelenskiy'in Rusya'daki petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sıklaştıracağını açıklamasına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere yönelik bombardımanların artırılacağı mesajını gönderdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Zelenskiy'in bugünkü açıklamalarının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesislere ve savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanları güçlendirilecek" dendi.

'Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı'

📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın öne çıkan açıklamaları:

🔴Zelenskiy, 6 sivilin öldürüldüğü seçim merkezlerine yönelik hedefli füze ve İHA saldırıları da dahil sivil hedeflere yönelik terör saldırılarıyla Duma seçimlerini engellemeye çalıştı

🔴19-20 Eylül tarihlerinde Moskova'daki sivil hedeflere 1600'den fazla Ukrayna SİHA'sıyla geniş çaplı saldırı girişimi oldu

🔴Kiev, Haziran 2026'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu sekteye uğratmak için SİHA'larla terör saldırılarına kalkıştı

🔴Geçen gece Kiev rejimi, askeri hedeflerin bulunmadığı Belgorod'un yerleşim bölgelerine kasıtlı terör saldırısı düzenledi

🔴Siviller hayatını kaybetti ve yaralandı, apartmanlar, müstakil evler ve araçlar zarar gördü

🔴Zelenskiy'in açıklaması sonrası Kiev ve diğer bölgelerdeki askeri ve savunma sanayi tesislerine bombardımanlar güçlendirilecek

🔴Ukrayna nüfusu yalnızca Zelenskiy'i suçlamalı, tüm kişisel ve siyasi sorumluluk ona ait
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