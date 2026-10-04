https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/sef-somer-sivrioglu-huzurevi-sakinleriyle-mutfaga-girdi-buyuklerimizle-zaman-gecirmek-bize-de-iyi-1109272448.html
Şef Somer Sivrioğlu huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi: 'Büyüklerimizle zaman geçirmek bize de iyi geliyor'
Şef Somer Sivrioğlu huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi: 'Büyüklerimizle zaman geçirmek bize de iyi geliyor'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında, şef Somer Sivrioğlu ile huzurevi sakinleri bir araya geldi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T11:16+0300
2026-10-04T11:16+0300
2026-10-04T11:16+0300
yaşam
somer sivrioğlu
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yaşlı
yaşlı nüfus
yaşlı sağlığı
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Şef Somer Sivrioğlu ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sivrioğlu ve yardımcısı Başak Daldaban, huzurevinin mutfağında ara öğün olarak hazırlayacakları tuzlu kekin yapılışını anlattı.Ardından huzurevi sakinleri, Sivrioğlu ile birlikte keki ve kremasını yaptı.Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İyilik Var" projesinin herkese iyi geleceğini, kendisinin de "İyilik varsa ben de varım" diyerek projede yer aldığını söyledi.'Anneannemle büyüdüm'Anneannesiyle büyüdüğünü aktaran Sivrioğlu, "Büyüklerimizle zaman geçirmek sadece onlara değil bize de iyi geliyor. Burada olmak bana çok iyi geldi. Mutfağımız yeni, ilk kez kullanan şef olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir şefin en büyük hayalidir yepyeni bir mutfağa girmek. Özellikle Yaşlılar Günü'nde bunu yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Bizim de Bakanlığımız öncülüğünde yapılan projede katkımız oluyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.Huzurevi sakinleriyle yaptıkları tuzlu kek ve kremayı anlatan Sivrioğlu, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/artan-yasli-nufus-icin-onemli-adim-uzun-donemli-bakim-sigortasi-geliyor-1108618137.html
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somer sivrioğlu, türkiye, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı sağlığı
somer sivrioğlu, türkiye, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı sağlığı
Şef Somer Sivrioğlu huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi: 'Büyüklerimizle zaman geçirmek bize de iyi geliyor'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında, şef Somer Sivrioğlu ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.
Şef Somer Sivrioğlu ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sivrioğlu ve yardımcısı Başak Daldaban, huzurevinin mutfağında ara öğün olarak hazırlayacakları tuzlu kekin yapılışını anlattı.
Ardından huzurevi sakinleri, Sivrioğlu ile birlikte keki ve kremasını yaptı.
Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İyilik Var" projesinin herkese iyi geleceğini, kendisinin de "İyilik varsa ben de varım" diyerek projede yer aldığını söyledi.
Anneannesiyle büyüdüğünü aktaran Sivrioğlu, "Büyüklerimizle zaman geçirmek sadece onlara değil bize de iyi geliyor. Burada olmak bana çok iyi geldi. Mutfağımız yeni, ilk kez kullanan şef olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir şefin en büyük hayalidir yepyeni bir mutfağa girmek. Özellikle Yaşlılar Günü'nde bunu yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Bizim de Bakanlığımız öncülüğünde yapılan projede katkımız oluyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.
Huzurevi sakinleriyle yaptıkları tuzlu kek ve kremayı anlatan Sivrioğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün tuzlu kek yapalım, dedik. Bunu yaparken mısır unu ve biraz da baharat kullanıyoruz. Herkesin inandığının aksine aslında şöyle bir şey var. Yaş aldıkça baharatı acılı ve mideye zarar verecek şekilde değil de, tarçın-kekik gibi baharatları artırmak büyüklerimizin lezzet ve tat almasında çok önemli. Baharatları da kullanarak sağlıklı bir kek yapacağız."