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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bilim-insanlari-arastirdi-100-yasini-asan-ebeveynlerin-cocuklari-daha-mi-uzun-yasiyor-1108315493.html
Bilim insanları araştırdı: 100 yaşını aşan ebeveynlerin çocukları daha mı uzun yaşıyor?
Bilim insanları araştırdı: 100 yaşını aşan ebeveynlerin çocukları daha mı uzun yaşıyor?
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, ebeveynlerinden en az biri 100 yaşını aşan kişilerde kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon ve erken ölüm riski daha düşük olabilir... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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100 yaşını aşan ebeveynlere sahip kişilerin, bazı yaşa bağlı sağlık sorunlarını daha geç geliştirebileceği ve daha uzun yaşayabileceği belirlendi.ABD ve İngiltere'de uzun yıllardır devam eden üç araştırmadan elde edilen verileri inceleyen ABD'li araştırmacılar, 4 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, en az bir ebeveyni 100 yaşına ulaşmış kişiler ile ebeveynleri daha kısa süre yaşamış kişileri karşılaştırdı.Araştırmaların birleştirildiği ana analizlerden birinde, 100 yaşını aşan kişilerin çocuklarında ölüm riskinin yüzde 42, kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 33 ve yüksek tansiyon riskinin yüzde 32 daha düşük olduğu görüldü.Bu kişilerin ölüm riskindeki artışın ortalama 3 yıl, yüksek tansiyonun ortaya çıkışının ise yaklaşık 5 yıl geciktiği belirlendi.Araştırmacılar, bulguların tüm hastalıklar açısından aynı olmadığını belirtti. İncelenen üç araştırmanın ikisinde inme riskinin daha düşük olduğu görülürken, kanser riski açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.Genetik ve çevresel faktörler araştırılabilir100 yaşını aşan kişilerin, yaşa bağlı hastalıkları genel nüfusa kıyasla daha geç geliştirebildiği daha önceki araştırmalarda da ortaya konmuştu.Araştırmacılar, bu kişilerin çocuklarının incelenmesinin, uzun ve sağlıklı yaşam süresine katkıda bulunan genetik ve çevresel faktörlerin araştırılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu çalışmanın elde edilen farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını ortaya koyamayacağına dikkati çekti.Çalışmadaki bazı sağlık ve yaşam tarzı bilgilerinin katılımcıların kendi beyanlarına dayanması ve katılımcıların büyük bölümünün beyazlardan oluşması da araştırmanın sonuçlarının farklı toplumlara genellenmesini sınırlayan faktörler arasında gösterildi.
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araştırma, uzun yaşam, yaşlı
araştırma, uzun yaşam, yaşlı

Bilim insanları araştırdı: 100 yaşını aşan ebeveynlerin çocukları daha mı uzun yaşıyor?

12:20 28.08.2026
yaşlı
yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Yeni bir araştırmaya göre, ebeveynlerinden en az biri 100 yaşını aşan kişilerde kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon ve erken ölüm riski daha düşük olabilir. Araştırmacılar, bu kişilerin bazı yaşa bağlı sağlık sorunlarını da daha geç geliştirdiğini belirtti.
100 yaşını aşan ebeveynlere sahip kişilerin, bazı yaşa bağlı sağlık sorunlarını daha geç geliştirebileceği ve daha uzun yaşayabileceği belirlendi.
ABD ve İngiltere'de uzun yıllardır devam eden üç araştırmadan elde edilen verileri inceleyen ABD'li araştırmacılar, 4 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, en az bir ebeveyni 100 yaşına ulaşmış kişiler ile ebeveynleri daha kısa süre yaşamış kişileri karşılaştırdı.
Araştırmaların birleştirildiği ana analizlerden birinde, 100 yaşını aşan kişilerin çocuklarında ölüm riskinin yüzde 42, kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 33 ve yüksek tansiyon riskinin yüzde 32 daha düşük olduğu görüldü.
Bu kişilerin ölüm riskindeki artışın ortalama 3 yıl, yüksek tansiyonun ortaya çıkışının ise yaklaşık 5 yıl geciktiği belirlendi.
Araştırmacılar, bulguların tüm hastalıklar açısından aynı olmadığını belirtti. İncelenen üç araştırmanın ikisinde inme riskinin daha düşük olduğu görülürken, kanser riski açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.

Genetik ve çevresel faktörler araştırılabilir

100 yaşını aşan kişilerin, yaşa bağlı hastalıkları genel nüfusa kıyasla daha geç geliştirebildiği daha önceki araştırmalarda da ortaya konmuştu.
Araştırmacılar, bu kişilerin çocuklarının incelenmesinin, uzun ve sağlıklı yaşam süresine katkıda bulunan genetik ve çevresel faktörlerin araştırılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.
Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu çalışmanın elde edilen farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını ortaya koyamayacağına dikkati çekti.
Çalışmadaki bazı sağlık ve yaşam tarzı bilgilerinin katılımcıların kendi beyanlarına dayanması ve katılımcıların büyük bölümünün beyazlardan oluşması da araştırmanın sonuçlarının farklı toplumlara genellenmesini sınırlayan faktörler arasında gösterildi.
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