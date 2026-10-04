Medvedev'den uzay savaşı uyarısı: Starlink uyduları yere çakılır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rus Rassvet uydu takım yıldızının engellenmesinin tam teşekküllü bir uzay savaşına yol açacağını belirterek, ABD'nin bu durumda Starlink uydularını kaybedebileceği uyarısında bulundu.



Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rassvet uydu grubunun engellenmesinin onun imha edilmesi anlamına geleceğini ve bunun tam teşekküllü bir uzay savaşını tetikleyeceğini ifade etti.



Medvedev, Amerikalıların bu tehlikeyi anladıklarını umduğunu belirterek, "Aksi takdirde, alçak yörüngeli Starlink uyduları, kurumuş bir yılbaşı ağacından düşen oyuncaklar gibi yere dökülür" dedi.



Uzayın çok dar bir alan olduğunu vurgulayan Rus yetkili, tüm tarafların birbirlerine karşı kibar olması gerektiğine dikkat çekti.