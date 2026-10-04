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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/medvedevden-uzay-savasi-uyarisi-starlink-uydulari-yere-cakilir-1109273137.html
Medvedev'den uzay savaşı uyarısı: Starlink uyduları yere çakılır
Medvedev'den uzay savaşı uyarısı: Starlink uyduları yere çakılır
Sputnik Türkiye
ABD'nin Rus Rassvet uydu grubunu engelleme planlarına ilişkin açıklama yapan Medvedev, olası bir girişimde Starlink uydularının hedefte olacağını ifade etti. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T11:40+0300
2026-10-04T11:40+0300
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savaş
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rus Rassvet uydu takım yıldızının engellenmesinin tam teşekküllü bir uzay savaşına yol açacağını belirterek, ABD'nin bu durumda Starlink uydularını kaybedebileceği uyarısında bulundu.Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rassvet uydu grubunun engellenmesinin onun imha edilmesi anlamına geleceğini ve bunun tam teşekküllü bir uzay savaşını tetikleyeceğini ifade etti.Medvedev, Amerikalıların bu tehlikeyi anladıklarını umduğunu belirterek, "Aksi takdirde, alçak yörüngeli Starlink uyduları, kurumuş bir yılbaşı ağacından düşen oyuncaklar gibi yere dökülür" dedi.Uzayın çok dar bir alan olduğunu vurgulayan Rus yetkili, tüm tarafların birbirlerine karşı kibar olması gerektiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-kiziyla-birlikte-hipersonik-fuze-denemesini-denetledi-1109268106.html
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abd, rassvet, starlink, dmitriy medvedev, rusya, uzay, savaş
abd, rassvet, starlink, dmitriy medvedev, rusya, uzay, savaş

Medvedev'den uzay savaşı uyarısı: Starlink uyduları yere çakılır

11:40 04.10.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
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ABD'nin Rus Rassvet uydu grubunu engelleme planlarına ilişkin açıklama yapan Medvedev, olası bir girişimde Starlink uydularının hedefte olacağını ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rus Rassvet uydu takım yıldızının engellenmesinin tam teşekküllü bir uzay savaşına yol açacağını belirterek, ABD'nin bu durumda Starlink uydularını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rassvet uydu grubunun engellenmesinin onun imha edilmesi anlamına geleceğini ve bunun tam teşekküllü bir uzay savaşını tetikleyeceğini ifade etti.

Medvedev, Amerikalıların bu tehlikeyi anladıklarını umduğunu belirterek, "Aksi takdirde, alçak yörüngeli Starlink uyduları, kurumuş bir yılbaşı ağacından düşen oyuncaklar gibi yere dökülür" dedi.

Uzayın çok dar bir alan olduğunu vurgulayan Rus yetkili, tüm tarafların birbirlerine karşı kibar olması gerektiğine dikkat çekti.
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