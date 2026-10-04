Putin'den Rus Uzay Kuvvetleri Günü mesajı: 'Ulusal güvenliğimizin teminatı'
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri - Ukrayna - Rusya - operasyon
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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Rusya lider Putin, Uzay Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, askeri birliklerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan bu birliklerin Rusya'nın güvenliğinde kilit rol oynadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.
Mesajında Uzay Kuvvetleri personelinin ülkenin savunması adına kritik görevler üstlendiğini vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:
Mesajında Uzay Kuvvetleri personelinin ülkenin savunması adına kritik görevler üstlendiğini vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Uzay Kuvvetleri'nin askeri ve sivil personeli Rusya'nın güvenliğini koruma yönünde sorumlu görevler icra ediyor, iletişim ve navigasyon sistemlerinin sağlanması konusunda büyük çalışmalar yürütüyor, Silahlı Kuvvetlere ve özel askeri operasyona katılan birliklere gerekli bilgi verilerini ivedilikle sunuyor."
Stratejik kalkan ve geleceğe dönük hedefler
Rusya'nın güvenilir bir füze ve uzay kalkanına sahip olduğunu belirten Putin, bu yapının küresel stratejik dengenin korunmasında etkili bir araç olduğunun altını çizdi.
Rus lider ayrıca yörünge uydu grubu ile yer altyapısının imkanlarının artırılması, en yeni silah örnekleri için ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve gelecek vadettiği düşünülen araştırmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
Rus lider ayrıca yörünge uydu grubu ile yer altyapısının imkanlarının artırılması, en yeni silah örnekleri için ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve gelecek vadettiği düşünülen araştırmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.