https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/putinden-rus-uzay-kuvvetleri-gunu-mesaji-ulusal-guvenligimizin-teminati-1109276544.html

Putin'den Rus Uzay Kuvvetleri Günü mesajı: 'Ulusal güvenliğimizin teminatı'

Putin'den Rus Uzay Kuvvetleri Günü mesajı: 'Ulusal güvenliğimizin teminatı'

Sputnik Türkiye

Rusya lider Putin, Uzay Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, askeri birliklerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan bu birliklerin Rusya'nın... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T14:10+0300

2026-10-04T14:10+0300

2026-10-04T14:10+0300

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rusya

vladimir putin

uzay kuvvetleri

rusya hava-uzay kuvvetleri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Mesajında Uzay Kuvvetleri personelinin ülkenin savunması adına kritik görevler üstlendiğini vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:Stratejik kalkan ve geleceğe dönük hedeflerRusya'nın güvenilir bir füze ve uzay kalkanına sahip olduğunu belirten Putin, bu yapının küresel stratejik dengenin korunmasında etkili bir araç olduğunun altını çizdi. Rus lider ayrıca yörünge uydu grubu ile yer altyapısının imkanlarının artırılması, en yeni silah örnekleri için ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve gelecek vadettiği düşünülen araştırmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

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rusya, vladimir putin, uzay kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri