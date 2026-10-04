https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/prof-dr-sabur-ukrayna-elitleri-ve-oligarklari-ukraynanin-yok-olmasi-pahasina-savasi-surdurmek-1109276249.html
Prof. Dr. Sabur: Ukrayna elitleri ve oligarkları Ukrayna’nın yok olması pahasına savaşı sürdürmek istiyor
Prof. Dr. Sabur: Ukrayna elitleri ve oligarkları Ukrayna’nın yok olması pahasına savaşı sürdürmek istiyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Rusya’nın petrol rafinelerini hedef alacaklarını söyledi. Bu açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Sambur Ukrayna elitlerinin kendi güçlerini korumak için savaşı devam ettirmek istediğini belirtti.
2026-10-04T14:04+0300
2026-10-04T14:04+0300
2026-10-04T14:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
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Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir stratejiye geçtiğini savunarak, buna Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırarak karşılık vereceklerini söyledi. Daha önce de Kiev yönetimi Rusya’da sivilleri ve alt yapıyı hedef alan İHA saldırıları düzenlemişti. Cephedeki kayıplarının artması üzerine Kiev rejimi İHA saldırılarını artırmıştı. Bu saldırılara karşılık olarak Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında yapılan bu açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu değerlendirmeyi yaptı:'Ağır maliyeti gözetmiyorlar'Ukrayna’da savaşın sadece elitler ve oligarklar tarafından istendiğini belirten Sambur bu şekilde Zelenskiy rejimin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Savaşın sorumlusu Batı'Zelenskiy rejimin saldırılarının maliyetinin Ukrayna halkı tarafından ödendiğine dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rusya-kiev-ve-ukraynanin-diger-bolgelerindeki-askeri-tesislere-yonelik-bombardimanlar-1109275418.html
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ukrayna, rusya
Prof. Dr. Sabur: Ukrayna elitleri ve oligarkları Ukrayna’nın yok olması pahasına savaşı sürdürmek istiyor
Özel
Zelenskiy, Rusya’nın petrol rafinelerini hedef alacaklarını söyledi. Bu açıklamayı Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Ukrayna elitlerinin kendi güçlerini korumak için savaşı devam ettirmek istediğini belirtti.
Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir stratejiye geçtiğini savunarak, buna Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırarak karşılık vereceklerini söyledi. Daha önce de Kiev yönetimi Rusya’da sivilleri ve alt yapıyı hedef alan İHA saldırıları düzenlemişti. Cephedeki kayıplarının artması üzerine Kiev rejimi İHA saldırılarını artırmıştı. Bu saldırılara karşılık olarak Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında yapılan bu açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu değerlendirmeyi yaptı:
Savaş hukukuna göre bir ülkenin sivil altyapısının ve sivil hedeflerinin vurulmaması gerekir. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması, Rusya'nın da buna karşılık en güçlü yeni silahlarını kullanacağını ilan etmesi; önümüzdeki aylarda ve yaklaşan kış döneminde savaşın, kışın ağır şartlarına rağmen daha da yoğunlaşacağını gösteriyor. Burada şu husus oldukça önemli: ABD ve Batı, savaşın tırmanmasını istiyor. Çünkü küresel ekonomide yaşanan krizin İran'daki gerilimden değil, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklandığını öne sürmek istiyorlar.
'Ağır maliyeti gözetmiyorlar'
Ukrayna’da savaşın sadece elitler ve oligarklar tarafından istendiğini belirten Sambur bu şekilde Zelenskiy rejimin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Diğer yandan, Ukrayna elitleri ve oligarkları için bu savaş adeta bir güç ve iktidar mücadelesine dönüşmüş durumda. Savaş uzadıkça kendi iktidarlarının ve güçlerinin kalıcı hale geleceğini düşünüyorlar. Bu nedenle, ağır maliyetlerini gözetmeksizin Rusya'yı kışkırtan hamleler gerçekleştiriyorlar."
"Mevcut tablo karşısında söylenebilecek şey; savaşın kontrolsüz, sınırsız ve sorumsuz bir biçimde şiddetleneceğidir. Ukrayna ve Batı, ne yapılırsa yapılsın Rusya karşısında kesin bir galibiyet elde etmenin mümkün olmadığını aslında biliyor. Buna rağmen Ukrayna'yı intihar niteliğinde, çılgınca saldırılara yönlendiriyorlar."
"Ukrayna'nın tamamen enkaz altında kalması pahasına "Rusya'ya ne kadar zarar verirsek kârdır" ve "Savaşı ne kadar uzun soluklu tutarsak kârdır" anlayışıyla hareket eden kısır ve kısa vadeli bir hesabın içerisindeler.”
Zelenskiy rejimin saldırılarının maliyetinin Ukrayna halkı tarafından ödendiğine dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle tamamladı:
Nitekim ABD'nin son dönemde Ukrayna'ya 600-700 milyon dolar civarında devasa bir askeri yardım paketi açıklaması ve Almanya'nın kapsamlı askeri destek sağlaması artık bir sır değil. Bu durum da Ukrayna'yı Rusya karşısında çok daha riskli ve kontrolsüz saldırılar yapma konusunda motive ediyor. Sonuç olarak bu savaşın asıl sorumlusu; bu tür kısır ve kısa vadeli hesaplar peşinde koşan ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Batılı devletlerdir.