https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/prof-dr-sabur-ukrayna-elitleri-ve-oligarklari-ukraynanin-yok-olmasi-pahasina-savasi-surdurmek-1109276249.html

Prof. Dr. Sabur: Ukrayna elitleri ve oligarkları Ukrayna’nın yok olması pahasına savaşı sürdürmek istiyor

Prof. Dr. Sabur: Ukrayna elitleri ve oligarkları Ukrayna’nın yok olması pahasına savaşı sürdürmek istiyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Rusya’nın petrol rafinelerini hedef alacaklarını söyledi. Bu açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Sambur Ukrayna elitlerinin kendi güçlerini korumak için savaşı devam ettirmek istediğini belirtti.

2026-10-04T14:04+0300

2026-10-04T14:04+0300

2026-10-04T14:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105563664_0:159:3071:1887_1920x0_80_0_0_c2b61e67937ba810ebc1a99ee4cb1710.jpg

Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir stratejiye geçtiğini savunarak, buna Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırarak karşılık vereceklerini söyledi. Daha önce de Kiev yönetimi Rusya’da sivilleri ve alt yapıyı hedef alan İHA saldırıları düzenlemişti. Cephedeki kayıplarının artması üzerine Kiev rejimi İHA saldırılarını artırmıştı. Bu saldırılara karşılık olarak Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında yapılan bu açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu değerlendirmeyi yaptı:'Ağır maliyeti gözetmiyorlar'Ukrayna’da savaşın sadece elitler ve oligarklar tarafından istendiğini belirten Sambur bu şekilde Zelenskiy rejimin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Savaşın sorumlusu Batı'Zelenskiy rejimin saldırılarının maliyetinin Ukrayna halkı tarafından ödendiğine dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rusya-kiev-ve-ukraynanin-diger-bolgelerindeki-askeri-tesislere-yonelik-bombardimanlar-1109275418.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ukrayna, rusya