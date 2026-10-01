https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/hakem-yasin-kol-gozaltina-alindi-1109216978.html
Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T22:29+0300
2026-10-01T22:29+0300
2026-10-01T23:29+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
hakem yasin kol
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dijital materyallerin ve MASAK incelemelerinin ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2 hakem gözaltına alındı.Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Hakemler soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında, bazı şüpheliler hakkında 'eziyet' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddialarının bulunduğu belirlenmişti. Açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilmişti. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım ve çeşitli dernek ve TFF birimlerinde görev yapan 4 kişi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/merkez-hakem-kurulu-baskani-ferhat-gundogdu-gozaltina-alindi-1109114570.html
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süper lig, cumhuriyet başsavcılığı, hakem yasin kol, gözaltı, gözaltı kararı
süper lig, cumhuriyet başsavcılığı, hakem yasin kol, gözaltı, gözaltı kararı
Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
22:29 01.10.2026 (güncellendi: 23:29 01.10.2026)
Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dijital materyallerin ve MASAK incelemelerinin ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2 hakem gözaltına alındı.
Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında, bazı şüpheliler hakkında 'eziyet' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddialarının bulunduğu belirlenmişti.
Açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilmişti.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım ve çeşitli dernek ve TFF birimlerinde görev yapan 4 kişi gözaltına alınmıştı.