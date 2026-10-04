https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/mersin-buyuksehir-belediyesine-yolsuzluk-sorusturmasi-suphelinin-evinden-servet-cikti-1109273319.html
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Şüphelinin evinden servet çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Şüphelinin evinden servet çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin adresinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T12:10+0300
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Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında şüpheli Ali Ö'nün evinde polis ekiplerince arama yapıldı.Evde arama yapıldıAramalarda, 257 bin 600 euro, 25 bin 120 dolar, 64 bin 100 paund, 4 kilogram külçe altın, 116 tam cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın, 2 gram altın, ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları ele geçirildi.Aramalarda ele geçirilenler, polis kamerasınca kaydedildi.Mersin belediyesinde yolsuzluk operasyonuMersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1109182377.html
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mersin, mersin büyükşehir belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, altın, döviz, tabanca
mersin, mersin büyükşehir belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, altın, döviz, tabanca
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Şüphelinin evinden servet çıktı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin adresinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında şüpheli Ali Ö'nün evinde polis ekiplerince arama yapıldı.
Aramalarda, 257 bin 600 euro, 25 bin 120 dolar, 64 bin 100 paund, 4 kilogram külçe altın, 116 tam cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın, 2 gram altın, ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilenler, polis kamerasınca kaydedildi.
Mersin belediyesinde yolsuzluk operasyonu
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.