https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/mersin-buyuksehir-belediyesine-yolsuzluk-sorusturmasi-suphelinin-evinden-servet-cikti-1109273319.html

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Şüphelinin evinden servet çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Şüphelinin evinden servet çıktı

Sputnik Türkiye

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin adresinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T12:10+0300

2026-10-04T12:10+0300

2026-10-04T12:10+0300

türki̇ye

mersin

mersin büyükşehir belediyesi

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

altın

döviz

tabanca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109273432_0:55:1523:911_1920x0_80_0_0_40dbc42bd41225974d00dc91d8dc0b5b.jpg

Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında şüpheli Ali Ö'nün evinde polis ekiplerince arama yapıldı.Evde arama yapıldıAramalarda, 257 bin 600 euro, 25 bin 120 dolar, 64 bin 100 paund, 4 kilogram külçe altın, 116 tam cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın, 2 gram altın, ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları ele geçirildi.Aramalarda ele geçirilenler, polis kamerasınca kaydedildi.Mersin belediyesinde yolsuzluk operasyonuMersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1109182377.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, mersin büyükşehir belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, altın, döviz, tabanca