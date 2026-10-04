https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/istanbullular-dikkat-istanbulu-kosuyorum-etkinligi-basladi-hangi-yollar-trafige-kapali-1109268624.html

İstanbullular dikkat: 'İstanbul’u Koşuyorum' etkinliği başladı, hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbullular dikkat: 'İstanbul’u Koşuyorum' etkinliği başladı, hangi yollar trafiğe kapalı?

Sputnik Türkiye

İstanbul’u Koşuyorum etkinliği kapsamında bugün 7 bini aşkın sporsever Tarihi Yarımada’da ter dökecek. Etkinlik kapsamında ise bazı yollar trafiğe kapatıldı. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T10:14+0300

2026-10-04T10:14+0300

2026-10-04T10:14+0300

yaşam

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

avrasya tüneli

asya

yenikapı

aksaray

i̇stanbul'u koşuyorum

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Megakent bugün İstanbul’u Koşuyorum etkinliğine sahne oluyor. Binlerce sporcu Tarihi Yarımada'da koşuyor.10K parkurunu 90 dakika içerisinde tamamlayan sporcular, 48. İstanbul Maratonu’nda 15,5K kategorisinde yarışma hakkı elde edecek.Dereceye girenlere para ödülüYarış sonunda dereceye giren sporcuları ise para ödülü bekliyor. Kategorilerinde birinci olan sporcular 25 bin TL, ikinci olanlar 20 bin TL, üçüncü olanlar ise 15 bin TL ödülün sahibi olacak.Geçen sene 4 bin 500 kişi koşmuştuİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum" sloganıyla düzenlenen yarışın geçen seneki Asya etabı Üsküdar’da gerçekleştirilmişti. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken parkurda yaklaşık 4 bin 500 koşucu mücadele etmişti.Sabah saatlerinde start alan organizasyonda, 5K ve 10K kategorilerinde sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışmıştı. 5K erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16:56’lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Mariia Kolpakova 20:11’lik süresiyle zirveye çıkmıştı.09.15’te başlayan 10K yarışında ise erkeklerde Murat Emektar 30:39’luk derecesiyle şampiyon olurken, kadınlarda Özlem Kaya Alıcı 36:02’lik süresiyle birinciliği elde etmişti. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri verilmişti.47. İstanbul Maratonu ne zaman?10K kategorisini 90 dakika içinde tamamlayan sporcular, 2 Kasım’da koşulacak 47. İstanbul Maratonu’nda 15,5K’ya katılım hakkı da kazanmıştı.İstanbul'da hangi yollar kapalı? Saat kaçta açılacak?İstanbul’da bugün yapılan "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki bölüm araç trafiğine kapalı. Sabah 06.00'dan itibaren araç geçişine kapatılan yolun 12.00'de açılacağı duyuruldu.Etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldıEtkinlik kapsamında kapalı olan yollar:Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek.

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i̇stanbul

asya

yenikapı

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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), avrasya tüneli, asya, yenikapı, aksaray, i̇stanbul'u koşuyorum