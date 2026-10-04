https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/istanbulda-cok-sayida-gece-kulubune-baskin-1109267238.html
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
Sputnik Türkiye
Şişli'de dün gece eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 100 personel denetime katıldı. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:37+0300
2026-10-04T09:37+0300
2026-10-04T09:38+0300
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şişli
eğlence
bar
kulüp
polis
baskın
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İstanbul'da dün gece eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.Gece kulüplerine baskın: Sigortasız çalıştırılanlara işlem yapıldıAsayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.Tütün kullanımında kurallara aykırılıkTütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-unlu-gece-kulubu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1109194241.html
türki̇ye
şişli
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şişli, eğlence, bar, kulüp, polis, baskın, i̇stanbul
şişli, eğlence, bar, kulüp, polis, baskın, i̇stanbul
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
09:37 04.10.2026 (güncellendi: 09:38 04.10.2026)
Şişli'de dün gece eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 100 personel denetime katıldı.
İstanbul'da dün gece eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.
Gece kulüplerine baskın: Sigortasız çalıştırılanlara işlem yapıldı
Asayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla
eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.
Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.
Tütün kullanımında kurallara aykırılık
Tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.
Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.