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İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
Sputnik Türkiye
Şişli'de dün gece eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 100 personel denetime katıldı. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:37+0300
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İstanbul'da dün gece eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.Gece kulüplerine baskın: Sigortasız çalıştırılanlara işlem yapıldıAsayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.Tütün kullanımında kurallara aykırılıkTütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-unlu-gece-kulubu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1109194241.html
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şişli, eğlence, bar, kulüp, polis, baskın, i̇stanbul
şişli, eğlence, bar, kulüp, polis, baskın, i̇stanbul

İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın

09:37 04.10.2026 (güncellendi: 09:38 04.10.2026)
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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Şişli'de dün gece eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 100 personel denetime katıldı.
İstanbul'da dün gece eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.

Gece kulüplerine baskın: Sigortasız çalıştırılanlara işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.
Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Tütün kullanımında kurallara aykırılık

Tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.
Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.
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