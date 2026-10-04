https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/istanbulda-cok-sayida-gece-kulubune-baskin-1109267238.html

İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın

İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın

Sputnik Türkiye

Şişli'de dün gece eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyetten 100 personel denetime katıldı. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:37+0300

2026-10-04T09:37+0300

2026-10-04T09:38+0300

türki̇ye

şişli

eğlence

bar

kulüp

polis

baskın

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109266922_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e01169266dc86cadd5935b5bfdc38dd3.jpg

İstanbul'da dün gece eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.Gece kulüplerine baskın: Sigortasız çalıştırılanlara işlem yapıldıAsayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.Tütün kullanımında kurallara aykırılıkTütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-unlu-gece-kulubu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1109194241.html

türki̇ye

şişli

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli, eğlence, bar, kulüp, polis, baskın, i̇stanbul