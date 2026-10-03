https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/bahceliden-fon-sorusturmasi-aciklamasi-kisinin-kimligine-ve-kisiligine-bakilmaksizin-uzerine-1109262736.html

Bahçeli'den 'fon soruşturması' açıklaması: 'Kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmeli'

Bahçeli'den 'fon soruşturması' açıklaması: 'Kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmeli'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamasında, yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu malının istismarı gibi... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T20:16+0300

2026-10-03T20:16+0300

2026-10-03T20:16+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yıllara sari birikmiş sorunlarını çöze çöze, tecrübeyle, akılla daha iyiye, daha müreffeh bir yarına ulaşma gayesiyle hareket ettiğini belirtti.Bahçeli konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Savaşın yalnızca enerji piyasalarını değil, gübreden çip üretiminde kullanılan ham maddelere kadar birçok stratejik ürünü etkilediği, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar finansal koşulları sıkılaştırdığı ve dış ticaret dengesini olumsuz etkilediğini belirten Bahçeli, "Kuşkusuz Türkiye jeopolitik açıdan zorlu bir bölgededir ve savaşların yarattığı belirsizlikler önemli bir risk oluşturmuştur. Ülkemizi kalkınması yolunda sekteye uğratan bu gelişmeler aynı zamanda da ekonomik istikrarı engellemiş, sürdürülebilir bir düzen oluşmasına mani olmuştur" açıklamasını yaptı.Küresel ölçekte yaşanan krizlerin faturasının kırılganlığın yüksek olması nedeniyle Türkiye üzerinde daha fazla hissedildiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye pandemi sürecini dünyada gıpta edilecek bir düzen içinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yürütmüştür. Uluslararası ekonomik yaptırımlar ticaretimizi, uygulanan ekonomik ve sosyal politikaları olumsuz etkilemiştir. 15 Temmuz'da ülkemiz işgal edilmek istenirken, ekonomimizin de çökeceği umulmuştur. Türkiye tüm bu olumsuz tabloya rağmen bugün milli gelirini 1,7 trilyon dolara, kişi başına düşen milli gelirini 18 bin dolara çıkarmayı başaran, güçlü bir ekonomidir. Düşük işsizlik seviyesine, yüksek ihracat kapasitesine, sürdürülebilir cari açığa, borç yönetimi ve bütçe dengesine sahiptir. Bankacılık ve sermaye piyasaları güvenli ve istikrarlıdır. Tabii ki toplum kesimlerinin, emeklimizden çiftçimize, esnafımızdan çalışanımıza sorunlarımız vardır ve bunların süratle giderilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.'İBB ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır'Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yer almaya çalışırken Türkiye'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçtiğini açıklayan Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:Bahçeli, yolsuzluk skandalının mali tablosunun kamuoyu tarafından merak edildiğini belirterek, "Yargı kararlarıyla, Sayıştay ve ilgili denetim kurumlarının tespitleriyle birlikte kamu zararının açıkça ortaya konulması, yolsuzlukların faturasının kamuoyunda paylaşılması, maşeri vicdanın rahatlatılması bakımından kaçınılmazdır. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır" ifadelerini kullandı.Son günlerde yaşanan fon soruşturması kapsamındaki gelişmelerin dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönünde olduğunu ifade eden Bahçeli, "Devlet kurumları ve yetkili kişilerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağdur olanların da mağduriyetlerinin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği, uygulamaya başlandığı anlaşılmaktadır. Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir. Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir" açıklamasında bulundu.'Fon piyasası ekonomi piyasalarının güven ve istikrarını yakından etkilemektedir'Vatandaşların yüksek enflasyon ortamında çalışarak elde ettikleri tasarruflarının satın alma gücünü korumak arzusunda olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bunu güvence altına alabilecek etkin bir mekanizmanın bulunup bulunmadığını sorgulaması, meseleyi ekonomik olmaktan çıkarak bir sistem ve yönetim sorununa, aynı zamanda toplumsal güven meselesine taşıyacaktır. Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Bazı yatırımcıların risk alması da kendi takdirleridir. Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Kuşkusuz fon piyasası tasarruf sahiplerinin getiri aradığı bir alan olması yanında bütünüyle ekonomi piyasalarının güven ve istikrarını da yakından etkilemektedir" ifadelerini kullandı.Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklandığını, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizliklerin meselenin temelinde yer aldığını vurgulayan Bahçeli, "Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır. Kamuoyuna yansıyan itiraflar belediyelerde isteme ve çökme yoluyla, cebren açık bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylar ise yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur" değerlendirmesini yaptı.'Bunlar bir arınma, aklanma fırsatı olarak değerlendirilmelidir'Türkiye'nin Cumhur İttifakı birlikteliğinde her sorunun üstesinden gelmeye, her fitneyi boğmaya, her ihaneti bozmaya ve Türkiye hasımlarının oyunlarını boşa çıkarmaya muktedir olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:'Kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir'Türkiye'nin milli yükseliş iradesiyle büyük bir siyasi kararlılığın ortaya konulduğu, ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, savunma sanayisi gibi birçok alanda dünyada önemli ilerlemeler kaydettiği, aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Bahçeli, "O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun, yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde, ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verebilirlik çerçevesinde 'temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum' hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/cumhurbaskani-erdogandan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-kim-haksiz-kazanc-elde-etmisse-bunun-hesabini-1109261675.html

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