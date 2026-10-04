https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ispanyada-kraliyet-ziyareti-oncesi-dikkat-ceken-hamle-sebtedeki-gocmen-kampi-bosaltildi-1109278850.html

İspanya'da kraliyet ziyareti öncesi göçmen hamlesi: Sebte'deki göçmen kampı boşaltıldı

İspanya'da kraliyet ziyareti öncesi göçmen hamlesi: Sebte'deki göçmen kampı boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İspanyol polisi, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın ziyareti öncesinde Sebte'de yaklaşık 3 bin göçmenin iki aydır kaldığı sahildeki kampı boşalttı. Temmuz... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T15:40+0300

2026-10-04T15:40+0300

2026-10-04T15:43+0300

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de göçmenlerin kaldığı sahil kampı polis tarafından boşaltıldı. Operasyon, kentte göçmenlerin varlığı nedeniyle gerilimin sürdüğü ve Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın Sebte ziyaretine günler kala gerçekleştirildi.İspanyol hükümetinin açıklamasına göre polis, pazar günü Trampolin sahilinde kurulan göçmen kampını boşalttı. Yaklaşık 3 bin kişinin iki aydır çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşadığı sahildeki göçmenler geçici konaklama merkezlerine götürüldü.İspanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada buraya götürülen göçmenlerin işlemlerinin yapılacağını veya Fas'a geri dönebileceklerini belirtti.Temmuz sonunda 72 binden fazla kişi Fas'tan Sebte'ye geçmişti. Göçmenlerin büyük bölümü daha sonra geri dönerken, en az 10 bin kişinin Sebte'ye kalmaya devam ettiği bildirildi.Yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı Sebte'de, binlerce göçmenin sokaklarda ve açık alanlarda kalması yerel kaynaklar üzerindeki baskıyı artırırken kentte gerilime neden oldu.Cumartesi günü bölge sakinleri göçmenlerin Sebte'den ayrılması talebiyle gösteri düzenledi.Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 13-14 Ekim'de Sebte'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaret, Felipe'nin 12 yıllık hükümdarlığı döneminde kente gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.Kraliyet ziyareti aynı zamanda İspanya ile Fas arasında Sebte ve Melilla'nın statüsü konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın gölgesinde gerçekleşecek. Fas, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki iki toprağı üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/son-dakika-haberleri-turkiye-pakistan-ve-suudi-arabistanin-mekke-anlasmasi-kapsaminda-riyaddaki-toplantisi-yarin-1109275171.html

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